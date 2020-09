Wanda Vázquez promete más flexibilidad en nueva Orden Ejecutiva

La gobernadora Wanda Vázquez Garced prometió el miércoles, mayor flexibilidad de cara a la implementación de la orden ejecutiva.

“Estamos escuchando a los médicos, al Task Force Económico, vamos a trabajar en eso para exponer ante los medios llevar el mensaje a los puertorriqueños de qué es lo que vamos a hacer para la próxima orden ejecutiva. Hemos tenido unos adelantos”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

“Tuvimos unos adelantos en término de los positivos. Ciertamente verdad, hubo unos adelantos en ese aspecto. Pero tenemos que recalcar que es responsabilidad de todos de cada uno en individual, ustedes lo vieron con las imágenes que vimos el fin de semana. Inaceptable que todavía haya ciudadanos que no entiendan. Mira, hemos dicho en múltiples ocasiones. Es individual. No podemos seguir retrasando el desarrollo de nuestra economía y que todavía haya ciudadanos que no entiendan lo importante que es que dada cual use su mascarilla. Es tan sencillo como usar la mascarilla”, añadió.

“Vamos a examinar esas recomendaciones que nos están haciendo y vamos a informar cuales son esas disposiciones en la nueva orden ejecutiva”, acotó.

“Pienso que puede haber unos cambios. Quiero reconocer los adelantos que ha habido en el sector económico que también han reforzado sus medidas de seguridad, sus medidas de protección a los ciudadanos y yo creo que también hay que reconocerlo y darles la oportunidad de que la economía no se siga afectando”, dijo Vázquez Garced.

Mencionó que dará el anuncio antes de que venza la actual orden ejecutiva.