UPR Río Piedras estrena sistema de citas para servicios estudiantiles

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR) acaba de estrenar un portal llamado IUPI Citas, desde el cual los estudiantes podrán reservar espacios de estudio dentro del campus y coordinar citas con algunas oficinas administrativas de servicio directo al estudiantado.

Para el doctor Luis A. Ferrao, el establecimiento de esta dirección electrónica, citas.uprrp.edu, “constituye un nuevo testimonio de la importancia que tiene para nosotros facilitar en todo lo posible el acceso de nuestros estudiantes a la infraestructura educativa con la que cuenta nuestro campus”.

“Sin duda, esta iniciativa se alinea con ese propósito y esperamos que todos los miembros de la comunidad estudiantil hagan uso de esta herramienta”, añadió el doctor Ferrao. ‘Asimismo, deseo reconocer y felicitar muy cálidamente a Enrique Rodríguez y Kendrick Morales, los estudiantes de Ciencias de Cómputo de nuestro recinto y creadores de esta página electrónica, que son un testimonio vivo de la calidad de los jóvenes que se forjan académicamente en el Recinto riopedrense de la Universidad de Puerrto Rico”.

En esta primera fase los estudiantes activos podrán reservar los espacios de estudio llamados “sillas”, así como separar para el uso de computadoras e impresoras. En esta etapa inicial habrá disponibilidad de espacios en los siguientes lugares: Centro de Cómputos de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP), en la Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas; una sala de la Biblioteca José M. Lázaro, y en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura. Todos los espacios contarán con conexión de internet inalámbrica (WIFI). El horario de las salas de estudio o centro de cómputos es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a jueves.

Los estudiantes también podrán realizar transacciones presenciales en la Oficina de Recaudaciones, utilizando este servicio de IUPI Citas, y de esta forma poder realizar pagos de matrícula o prórrogas con cheque, pagos relacionados a solicitudes de la Oficina Registrador, remesas, y sello de estacionamiento. El horario de servicio es 8:00 a.m. a 3:30 p.m., de lunes a jueves.

A través de citas.uprrp.edu, las reservaciones ya se pueden realizar, y están disponibles a partir del lunes, 14 de septiembre de 2020.

Por su parte, Kendrick Morales, uno de los estudiantes que desarrolló el nuevo portal, expresó que el objetivo de esta iniciativa es ¨mejorar la experiencia de los estudiantes con los servicios disponibles en nuestro recinto. Con esta herramienta los estudiantes podrán manejar mejor su tiempo para poder utilizar los diferentes servicios disponibles desde la comodidad de una laptop o teléfono móvil¨. ¨En fin, me siento afortunado de poder formar parte de este equipo y poder contribuir a la mejor universidad de Puerto Rico, la IUPI¨, añadió.

Asimismo, Enrique Rodríguez, co-desarrollador del portal, manifestó que ¨la tecnología debe facilitar ciertos procesos y brindarle a sus usuarios una forma fácil de lograr sus objetivos. Con su interfaz limpia y amigable, el portal IUPI Citas intenta proveer un servicio para realizar citas en el Recinto sin esfuerzo. ¨Es nuestra esperanza que la comunidad universitaria pueda beneficiarse de este nuevo sistema¨, agregó.

Mientras, la administración universitaria ha organizado la logística de este nuevo ofrecimiento, teniendo muy presente las medidas de salubridad dictadas por las autoridades gubernamentales en el marco de la pandemia por el COVID-19. Además, para que el sistema confirme la reservación o la cita, los estudiantes tendrán que afirmar su compromiso con las reglas de seguridad y distanciamiento social adoptadas por el recinto. Solo así se validará su reservación/cita y entrada.

No se permitirán entradas no autorizadas, ya que personal a cargo de las áreas y oficiales de seguridad tendrán acceso a las confirmaciones y las autorizaciones de las visitas y sus destinos. El espacio a reservar para estudio es uno individual, por lo que no se permiten grupos de personas para estudiar, así como es mandatorio el uso de la mascarilla todo el tiempo, la toma de temperatura en la entrada del recinto y algunas otras áreas, y la desinfección de manos.

En las siguientes fases de implementación de este servicios se añadirán otras áreas de estudio, y oficinas de servicios directos al estudiante activo, que se estiman puedan estar disponibles a finales de mes.

Te recomendamos: