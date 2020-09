Mujer trans persiste en votar pese a negativa de la CEE para reconocer su nombre

Adriana Catalina Linares llegó a la Comisión Estatal de Elecciones para inscribirse y ejercer su derecho al voto el próximo noviembre. Fue por segunda vez con documentos en mano para evidenciar que cambió su nombre, pero la agencia de gobierno se negó y estampó en la identificación su viejo nombre: Andrés Daniel Linares.

Así lo contó Linares en sus redes sociales, haciendo un llamado a las comunidades transgénero -su "familia extedida"- a salir a votar a pesar del discrimen que todavía enfrentan desde el mismo Gobierno.

"No quería subor esta foto ridícula, sin embargo yo tengo y aprecio persones que por no pasar este discrimen prefieren no votar", publicó en su perfil, junto a una foto sujetando la tarjeta electoral. "Mi familia extendida (transgénero) les amo y levanto mi voz por nosotres", añadió.

"Gracias Gracias Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, no me quita el sueño que conozcan mi nombre pasado, el que me roben el país sí!", publicó. 'Para los que no sabían me llamaba Andrés Daniel. ¡el voto va porque va!".

A la vez que ocurre esta denuncia, la Comisión de Derechos Civiles hizo un llamado a la CEE a capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios electorales que estarán trabajando en las elecciones generales con el objetivo de eliminar cualquier barrera que pueda desalentar el ejercicio pleno del derecho al voto de las comunidades LGBTT; como reacciones indeseadas cuando llega al colegio una persona a quien se le ha estampado en la tarjeta electoral su viejo nombre, a pesar de que asegura haber hecho todas las gestiones para que se reconozca su identidad y tiene evidencia de ello.

