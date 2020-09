Urgen corregir errores que afectaron la participación en primarias de personas con diversidad funcional

El CPA Gabriel E. Corchado Méndez, defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), hizo un llamado al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer, para que en las elecciones del martes, 3 de noviembre, no se cometan los mismos errores que oficiales de la DPI documentaron durante las pasadas primarias, que afectaron el acceso al voto a la población que sirve dicha instrumentalidad pública.

“Durante las pasadas primarias, y cumpliendo con nuestro deber ministerial, nuestro personal de el Programa de Protección y Defensa de los Derechos de los Electores con Impedimentos, (Protection and Advocacy for Voting Access, PAVA por sus siglas en inglés), confirmó la falta del sistema de voto de manera telefónica (Vote by Phone) y de las plantillas en lenguaje Braille en los centros de votación. De hecho, de la CEE enviaron el maletín que tenía las plantillas en lenguaje Braille y el equipo para el voto telefónico a las Juntas de Inscripción Permanentes (JIP), que no es el lugar donde acude el elector”, señaló Corchado Méndez.

Te recomendamos:

Radican cargos contra tres personas que participaron de evento masivo en Morovis Por violentar las medidas impuestas para prevenir la prevenir la propagación del COVID-19.

Por su parte, el coordinador del Programa PAVA, Gabriel Esterrich Lombay, añadió que “tenemos que trabajar en equipo para que en las Elecciones Generales no se repitan los problemas de incumplimiento”. La CEE tiene el deber de cumplir con la Sección 301, 3(b) de la Ley “Help America Vote Act” (HAVA, por sus siglas en inglés). La misma establece el requisito de "uso de al menos un sistema de votación electrónica de grabación directa u otro sistema de votación equipado para personas con impedimentos en cada colegio electoral”.

Esterrich recordó a los electores con impedimentos que la fecha límite para solicitar el voto adelantado es este lunes, 14 de septiembre de 2020 en las Juntas de Inscripción de Permanente de cada municipio. “Existen varias categorías que facilita el voto de los electores con impedimentos, como ser no vidente, tener limitación de movilidad, o encamado, o con algún tipo de condición médica que le impida asistir a su colegio de votación, o cualquier elector con ochenta (80) años de edad o más. También incluye la categoría de elector en Casa de Alojamiento y elector Cuidador Único que incluye a aquel elector que sea la única persona disponible en el núcleo familiar de su domicilio para el cuido de menores de catorce (14) años, de personas con impedimentos y de enfermos encamados en sus hogares. Todas estas categorías permiten al elector votar de forma preferencial en tres formas, por correo, a domicilio y en el Colegio de Fácil Acceso”.

Corchado Méndez invitó a los electores con impedimentos que acudan a las Juntas de Inscripción Permanentes que utilicen y exijan la fila expreso y los turnos de prioridad, tal como se acordó bajo la presidencia del renunciante presidente Ernesto Dávila, ante las posibles filas ante el cierre del registro electoral el 14 de septiembre de 2020. “Es importante hacerle saber a los funcionarios de colegio que el voto por teléfono debe estar ubicado en el Colegio de Fácil Acceso, con el resto de los acomodos disponibles para los electores con impedimentos, que incluyen plantillas en idioma Braille y lupa entre otros”.

Es crucial que que dicho colegio sea accesible sin escalones, con una ruta accesible en una superficie sin irregularidades desde el estacionamiento reservado hasta el colegio. De no haber estacionamiento reservado, se les requiere a los funcionarios de colegio, que, en coordinación con la Policía, creen un espacio temporero para el evento. “Lo que buscamos que el proceso sea accesible para los electores con impedimentos. Cualquier elector con impedimento que atraviese por algún problema con el proceso electoral puede comunicarse al 787-725-2333 y preguntar por el Programa PAVA, por correo electrónico a [email protected], [email protected] , o a la Comisión Estatal de Elecciones al 787-777-8682 o por internet en ceepur.org", finalizó el procurador interino.