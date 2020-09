Donald Trump agradece su nominación al Premio Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este miércoles su nominación al Premio Nobel de la Paz.

Esto luego que el legislador noruego Christian Tybring-Gjedde confirmara que postuló al gobernante el mencionado logro.

Según informó Fox News, la nominación a Trump por parte del parlamentario se debe a su rol como mediador para alcanzar el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

"Por su mérito, creo que ha intentado crear la paz entre las naciones más que la mayoría de los nominados al Premio (Nobel) de la Paz", aseguró el político noruego.

Tras enterarse de su nominación, Trump agradeció el hecho a través de su cuenta de Twitter. "Gracias", señaló escuetamente para luego retuitear a medios y personas que destacaron la noticia.

Trump nominated for Nobel Peace Prize following Israel-UAE accord https://t.co/hYElcJX9j6 via @nypost

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2020