Cuesta arriba cabildear por más fondos para Medicaid, según Acevedo Vilá

Tras la admisión de la gobernadora Wanda Vázquez de que no se han utilizado unos mil millones de dólares en fondos federales, volver a la capital federal para solicitar más fondos para financiar el sistema de salud podría resultar en una cuesta empinada.

Al menos así opinó el candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, quien en 2017 acompañó al entonces gobernador Ricardo Rosselló a Washington, DC para solicitar un aumento en la asignación en fondos de Medicaid para financiar el Plan Vital. A casi tres años de esa visita, el también exgobernador comentó que la falta de utilización de cerca de $1,054 millones por parte del gobierno central mancilla los esfuerzos realizados en la capital federal en aquel momento.

"El primer tema que discutimos con [Nancy] Pelosi, [presidenta de la Cámara de Representantes] fue el tema de Salud. Inclusive, el gobernador Ricardo Rosselló tuvo la deferencia de que fuera yo quien primero expusiera, pues por mi relción con Pelosi, que le expusiera la gravedad y la necesidad de que se nos hicieran asignaciones billonarias", contó Acevedo Vilá en entrevista con Metro.

"Y ahora venimos y le enviamos una carta a esos mismos congresistas que hace un tiempo atrás les dijimos que sin dinero nuestro sistema colapsa, a decirles que no sabemos cómo gastar el dinero que nos asignaron", cuestionó Acevedo Vilá en referencia a una carta que envió la gobernadora el pasado 1 de septiembre a Pelosi y a Mitch McConnell, presidente del Senado, donde expone que el gobierno no ha podido utilizar $1,054 millones de Medicaid.

El exgobernador mencionó que en esas reuniones —además de Rosselló y Pelosi— estuvieron presentes Alejandro García Padilla, exgobernador; Jenniffer González, comisionada residente; Nydia Velázquez, congresista por Nueva York; Luis Gutiérrez, entonces congresista por Illinois y José Serrano, entonces congresista por Nueva York. Metro solicitó una entrevista con García Padilla, pero al momento de publicarse esta nota no recibimos respuesta.

Acevedo Vilá, quien figura como uno de los contrincantes electorales de González en la contienda electoral del 3 de noviembre, exigió a la comisionada residente a que revele si dichos fondos serán transferidos para el siguiente año fiscal o si se dejará para una acción legislativa posterior.

Metro intentó comunicarse con González por medio de su portavoz de prensa, pero al momento de la publicación de esta nota no recibimos respuesta. La comisionada residente no ha realizado expresiones públicas en torno a la carta de la gobernadora.

Acevedo Vilá, además, indicó que la carta de la gobernadora y su solicitud de que se transfiera los fondos para utilizarlos en el siguiente año fiscal debilita los reclamos del gobierno de Puerto Rico para pedir fondos federales el año que viene cuando tengan que volver a visitar la capital federal para evitar que el sistema de salud colapse en dos años.

"Para esta fecha el año que viene ya tendremos que haber empezado el cabildeo para la nuevas asignaciones. Para esta fecha de dos años sería el 'fiscal cliff', si no logramos de aquí al 2022 que se legisle nuevamente. Estamos pidiendo una cantidad de fondos significativa", dijo.

Asimismo, cuestionó unas expresiones que realizó Jorge Galva, director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en las que señaló que los fondos no se pudieron utilizar a tiempo debido al rechazo de la Junta de Control Fiscal a que se desembolsaran los $1,054 millones para ampliar el Plan Vital a más personas.

"Si eso es verdad, esa no es la razón que se le dio al Congreso para que nos dieran el dinero adicional. No se le dijo 'dame más dinero porque voy a incluir a más personas'. Se le dijo 'dame más dinero porque con el dinero que tengo no puedo mantener el programa que tengo en este momento", objetó el candidato a comisionado residente.

"Quisiera escuchar a Jenniffer González a ver si eso es verdad. Si es así, tristemente, entonces engañamos al Congreso", agregó.