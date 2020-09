Continúan las interrogantes sobre voto adelantado y ausente

A 55 días de las elecciones generales, aún desconoce cómo la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certificará que los votos adelantados y ausentes se entregaron al Correo Postal en o antes del 3 de noviembre.

Ayer los cinco comisionados electorales de los partidos políticos del país y el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer y Jessika Padilla Rivera, presidenta alterna del organismo, se reunieron con José Marengo, postmaster del Correo Postal en San Juan para atender interrogantes sobre el manejo de los votos adelantados y ausentes de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.

Entre las preocupaciones que permanecen sobre el tapete está el mecanismo que deberá adoptar las oficinas del Correo Postal en la isla para certificar el día y la hora en que un elector envió su voto. En la reunión con Marengo, se planteó que el Correo Postal federal no contempla el ponche de un matasellos para certificar la fecha y hora en que una persona depositó un sobre. Debido a que el Código Electoral permite que dicho voto pueda ser entregado hasta el 3 de noviembre, los comisionados electorales —a excepción del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD)— se mostraron preocupados ante la falta de un método que certifique que el elector cumplió con la fecha y hora límite.

“No quedó claro. Esta preocupación se trajo hoy porque hasta el momento no había caído en nuestra atención de que el Correo no va a ponchar esos sobres. Tiene que haber alguna forma que ese sobre indique cuándo el elector lo envió”, dijo Olvin Valentín, comisionado electoral del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC). Según explicó el funcionario, las personas que soliciten el voto adelantado o ausente recibirán un sobre prepagado, un formulario y las cuatro papeletas. El sobre con su voto podrán enviarlo en o antes del 3 de noviembre, según dispone el Código Electoral en los artículos 9.36 y 9.39.

El comisionado electoral del Proyecto Dignidad (PD), Eduardo García Rexach, esbozó las preocupaciones de Valentín y planteó que hay correos que operan más allá de las 5:00 p.m., horario en que habitualmente cierran los colegios electorales. “Una de las preocupaciones [de PD] es el matasellos. La ley dice que cualquier voto que se solicite de esa manera debe llegar en o antes del 3 de noviembre y queremos estar seguro que eso va a ser así… Cómo controlas las papeletas depositadas después de las 5:00 p.m.”, apuntó García Rexach.

Mientras que Nicolás Gautier, comisionado electoral del PPD, confía en que el Correo Postal pueda adoptar un método para certificar la fecha y hora en que los electores depositaron su voto por correo. “A mí no me preocupa lo del matasellos porque ellos [el Correo] van a hacer todo lo posible porque se pueda identificar el día en que el elector depositó esas papeletas en el correo”, señaló.

Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral del PNP, indicó que esperan que esta semana el Correo les detalle la directriz que emitirán para certificar que los electores entregan sus papeletas a tiempo. Los comisionados electorales volverán a reunirse con funcionarios del Correo este jueves. “La clave es que se le haga una campaña para orientar a los electores que la envíen devuelta inmediatamente”, opinó Sánchez, quien cifró sus esperanzas en que la mayoría de los electores no envíen su voto el mismo día de las elecciones.

Para Valentín, sin embargo, también se deberá implementar un mecanismo similar para aquellas solicitudes de voto ausente y ver cómo se certificará la fecha y hora en correos en el exterior.

Inicialmente, la reunión con funcionarios del Correo surgió para atender preocupaciones en torno al alto volumen de papeletas que podría recibir la agencia federal a partir del 15 de septiembre. El 14 de septiembre culmina el proceso para solicitar voto ausente y adelantado. Los comisionados electorales indicaron que el funcionario federal les aseguró que el Correo cuenta con la capacidad para atender el envío masivo de papeletas.

En el tintero la falta de personal y medidas contra el fraude

Por su parte, Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), cuestionó que la CEE y la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (Java) no cuenta con suficiente personal para atender un estimado de meas de 100 mil papeletas de voto adelantado y ausente.

“El martes 3 de noviembre aquí hay un personal que atiende todas esas papeletas hasta el cierre a las 5:00 p.m. Si son 100 mil [electores por voto adelantado y ausente] son 400 mil papeletas [son cuatro papeletas]. En la CEE no hay personal para atender esa cantidad en ese tiempo. No hay manera que los resultados estén [a tiempo]. No existe el personal para atender esa avalancha”, dijo Aponte.

Además, objetó que la CEE aún no ha atendido sus reclamos sobre cómo evitar fraude electoral por medio de estos dos métodos de sufragio. Aponte argumentó que con el voto adelantado podría suscitarse un doble voto ya que una persona podría emitir su voto por correo y luego acudir el 3 de noviembre a un colegio electoral y emitir un voto añadido a mano.

Por su parte, Sánchez, defendió los procedimientos de la CEE y planteó que para contabilizar los votos adelantados y ausentes se utilizarán funcionarios de colegio para asistir al personal del organismo. Asimismo, comentó que para evitar el doble voto están “estableciendo un procedimiento para que las solicitudes [de voto ausente y adelantado] se graben y que se excluya a ese elector de las listas”.