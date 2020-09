Candidatos a la gobernación debatirán ante los jóvenes de Puerto Rico

La juventud puertorriqueña volverá a confrontar a los candidatos a la gobernación con las problemáticas que les preocupan para auscultar las propuestas de quienes aspiran a ganar su voto en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

La organización de jóvenes Puerto Rico Cambia anunció hoy el debate de los candidatos a la gobernación #Convénceme para el cual lograron nuevamente un junte de medios de comunicación que transmitirá el intercambio de ideas de dos horas el próximo domingo, 27 de septiembre a las 7:00 de la noche. El debate se transmitirá por Univisión Puerto Rico, WKAQ 580, Metro Puerto Rico y Primera Hora. La producción está a cargo de Puerto Rico Cambia.

“Para nosotros es un privilegio que por segundo cuatrienio podamos celebrar un debate convocado y producido por jóvenes. Será un debate diferente e innovador, tenemos segmentos que traemos del debate pasado que fueron los mejores y otros totalmente nuevo que estoy seguro logrará presentar de manera diferente al candidato”, aseguró el presidente de Puerto Rico Cambia, Jorge Pagán. Hoy se completó la firma de los candidatos a la gobernación a las reglas del debate que será de formato dinámico y diferente, como ocurrió el pasado cuatrienio.

Los temas de las preguntas a realizarse durante el debate fueron seleccionados por Puerto Rico Cambia, tras hacer consultas entre sus miembros, sobre los asuntos que más les preocupan a los jóvenes de Puerto Rico. El contenido incluirá rondas de preguntas por parte de los candidatos a sus adversarios políticos y un espacio en el que los aspirantes sólo podrán responder “Si o No”. Además, habrá una ronda de “Respuesta a Ciegas” en la que, los candidatos responderán la misma pregunta, sin escuchar la respuesta de sus contrincantes.

Yizette Cifredo será la moderadora del debate, añadiendo su toque personal y velando que los candidatos respondan cada pregunta. Yizette compartió que “Como profesional y comunicadora, me honra formar parte de proyectos impulsados por jóvenes que impactan, provocan, elevan la conversación, no de partidos sino de país, en un evento como este. Como ciudadana, como puertorriqueña, me siento curiosa, interesada y deseosa por escuchar en un estilo y formato diferente lo que propone cada aspirante a la gobernación porque el #Convéncme, me incluye. Yo también tengo dudas y quiero conocer quién merece el voto el próximo 3 de noviembre, para ser gobernador o gobernadora de Puerto Rico”.

“Todo el equipo de Puerto Rico Cambia agradece a los medios por la confianza y oportunidad de apoyarnos en este proyecto”, sostuvo Pagán.

Este es el segundo cuatrienio que Metro Puerto Rico participa del esfuerzo de Puerto Rico Cambia para ampliar su difusión. “En Metro Puerto Rico tenemos una audiencia de jóvenes con una mirada muy incisiva sobre los asuntos que afectan al país y a su futuro, por ello apoyamos estas iniciativas que elevan el debate para que los nuevos electores —y aquellos que tal vez van a su segundo ejercicio electoral— puedan hacerlo con todas las herramientas informativas necesarias”, expuso Félix Caraballo, gerente general del periódico Metro, un medio de comunicación que se distingue por su dinamismo, interacción y dominio de nuevos formatos.

Por su parte, Héctor Martínez, presidente y gerente general de Univisión Puerto Rico, destacó que “este tipo de producciones representan un reto por la cantidad de figuras, los tiempos de participación, entre otros elementos y actualmente tenemos que garantizar se cumplan las medidas preventivas de contagio del COVID-19. Hemos logrado un consenso entre los representantes de cada partido y los medios de comunicación, en un ambiente cordial”.

El jueves, 24 de septiembre, en los programas Jugando Pelota Dura y ¡Ahora Es! se seleccionarán los turnos de participación de los candidatos. El proceso también se transmitirá por las plataformas digitales de todos los medios que apoyan el esfuerzo de Puerto Rico Cambia.