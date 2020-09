Se forma la tormenta René y establece nuevo récord

La temporada de huracanes del 2020, continúa siendo una muy activa, luego de que la depresión tropical número 18 se convirtiera en la tormenta tropical René.

La tormenta René establece el récord como el sistema con la letra "R" que logra su formación más temprana. Según publicó, la meteoróloga Ada Monzón, el sistema de más temprana formación con esta letra era Rita que se formó el 18 de septiembre del 2005.

Hasta el momento, el sistema no representa peligro para nuestra zona.

El Atlántico se encuentra bastante activo debido a que en estos momentos se encuentran las tormentas Paulette y René con 1,200 millas de separación entre ambos sistemas.

Tropical Storm #Rene Advisory 3: Depression Becomes Tropical Storm Rene. Expected to Bring Tropical-Storm-Force Winds and Heavy Rainfall to the Cabo Verde Islands Tonight and Early Tuesday. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 7, 2020