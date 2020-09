Más de 150 investigaciones sobre macabros ataques a caballos

Las autoridades francesas han realizado numerosos arrestos relacionados con una macabra serie de ataques que ha dejado gran cantidad de caballos mutilados o muertos este año y han abierto más de 150 investigaciones sobre tales casos, informó el ministro del Interior el lunes.

Gerald Darmanin anunció el inicio de patrullajes nocturnos de gendarmes para tranquilizar a los propietarios de los caballos y tratar de capturar a los responsables de los ataques. La policía ha abierto 153 investigaciones sobre incidentes, aproximadamente 30 de ellos relacionados con muertes o “heridas extremadamente violentas”, agregó. De momento no hay reportes de avances.

Darmanin advirtió a los dueños de los animales que no hagan justicia por su propia mano.

“El drama dentro del drama sería que un propietario… quiera tomar venganza, hacer justicia, sacar su fusil, enfrentar a alguien que vaya tras sus caballos”, señaló.

El ministro habló al respecto después de visitar al dueño de un caballo que fue víctima de los enigmáticos ataques en la región de Oise, al norte de París. Se rehusó a hacer declaraciones sobre el único arresto reportado por los medios franceses horas antes en el este de Francia.

Se han utilizado cuchillos para realizar cortes a los caballos y, en algunos casos, mutilarlos, incluso extirpándoles órganos en ocasiones. La cara de un caballo fue desfigurada en un caso y en otro drenaron la sangre del animal. Con frecuencia les han cortado la oreja izquierda a manera de trofeo.

Un hombre fue interrogado en la región de Haut-Rhin en el este de Francia respecto a un ataque ocurrido a finales de agosto en Burgundy, después de que el director de un refugio de animales fue tras dos hombres que realizaron cortes a dos de sus ponies. Nicolas Demajean recibió una tajada en un brazo al pelear con uno de los agresores y la policía elaboró un retrato hablado con base en su descripción.

De acuerdo con los reportes, el hombre interrogado tenía unos 50 años y no tiene vínculos con caballos, según el diario Le Parisien.

A man has been arrested in eastern France in connection with a series of violent attacks on horses, according to a French broadcaster https://t.co/WLPxUBHiF5 pic.twitter.com/rxAmYREVJE

— Reuters (@Reuters) September 7, 2020