"Esta no será la última pandemia", advierte el jefe de la OMS

Este lunes, el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom , hizo una advertencia al mundo. “Esta no será la última pandemia”.

La humanidad debe estar mejor preparada para la próxima pandemia, dijo este 7 de septiembre.

“La historia nos enseña que los brotes y las pandemias son una realidad. Pero cuando llegue la próxima pandemia, el mundo debe estar preparado, más preparado que esta vez”, señaló Tedros en una rueda de prensa en Ginebra.

"This will not be the last pandemic. History teaches us that outbreaks and pandemics are a fact of life. But when the next pandemic comes, the world must be ready – more ready than it was this time"-@DrTedros #COVID19

