Comisión Estatal de Elecciones puede tener un nuevo presidente este martes

El comisionado electoral del partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín Rivera, afirmó en entrevista radial que entre el martes y el miércoles de esta semana debe estar seleccionada la persona que presidirá la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“El compromiso de todos los comisionados es que vamos a decidir esto rápido, como el País espera que lo hagamos”, dijo Valentín Rivera en entrevista en la mañana del lunes en Pegaos en la Mañana en Radio Isla, con Julio Rivera Saniel.

Valentín Rivera confirmó que este lunes entrevistaron a dos mujeres para la vacante de presidente o presidenta de la CEE. El comisionado del MVC se reservó los nombres de las entrevistadas.

La selección de un presidente para la CEE es vital para evitar que se retrasen los trabajos en esa dependencia y ante la cercanía de las elecciones generales, el martes 3 de noviembre.

El presidente anterior de la CEE, Juan Ernesto Dávila, renunció el pasado jueves al cargo.

“Con efectividad inmediata, renuncio al cargo de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). El bienestar de mi familia, amigos y hermanos de mi Iglesia, me llevan a tomar esta decisión. Oro al Señor por el bien de Puerto Rico, de la CEE y de los Comisionados Electorales. No quiero ser una distracción en este momento de nuestra historia. Ahora bien, debe quedar claro que en todo momento he actuado dentro del marco de la ley y teniendo como norte el mejor bienestar de Puerto Rico”, dijo Dávila en declaraciones escritas el pasado jueves.