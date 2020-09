China exhibe por primera vez vacunas contra la COVID-19 en feria comercial

Dos farmacéuticas chinas exhibieron por primera vez vacunas contra la Covid-19, este lunes 7 de septiembre, en una feria comercial en Pekín.

Las dosis producidas por las empresas Sinovac Biotech y Sinopharm forman parte de algunos de los proyectos de vacuna más avanzados del mundo y generaron grandes expectativas en el país asiático.

Las vacunas están en fase 3 con ensayos en humanos, pero todavía no se pueden comercializar. Sin embargo, los visitantes acudieron a los stands donde se exhibieron.

Un funcionario de Sinovac dijo a la AFP que la empresa ya "terminó de construir una planta" capaz de producir 300 millones de dosis al año.

Prometen no tomar atajos al buscar vacuna y terapia anti-Covid

La industria farmacéutica prometió el pasado 4 de septiembre no tomar atajos en la búsqueda de terapias y vacunas contra la COVID-19. Además, aseguró que no solicitará autorización para ningún producto cuya seguridad y efectividad no pueda garantizar.

"No hay manera de que bajemos las exigencias en nuestros ensayos", aseguró el consejero delegado de la farmacéutica suiza Roche, Severin Schwan, en una vídeoconferencia en la que participaron otros altos ejecutivos de varias de las compañías más poderosas del sector.

"Nosotros no someteremos ninguna candidata a vacuna si no tenemos una estimación razonable de que es eficaz y segura", dijo por su parte el presidente de la firma MSD (denominación de Merck fuera de Estados Unidos), Kenneth Frazier.

Un enfoque similar expresó a la prensa el más alto responsable ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, quien sostuvo que es entendible la corriente de escepticismo que ha surgido entre la gente contra una eventual vacuna contra la COVID-29.

"Hay escepticismo porque ahora estamos viendo mucha politización de la ciencia", sostuvo.

"Yo les aseguro que si hubiesen presiones políticas esto es irrelevante, porque nosotros no pediremos autorización para una vacuna hasta que sepamos que es efectiva y segura", recalcó el ejecutivo, quien recordó que su compañía ha cumplido 170 años de existencia y que tiene una reputación que cuidar.