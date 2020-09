Joe Biden reacciona a caso de Seguridad de Ingreso Suplementario y se compromete en defender a Puerto Rico

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, se expresó hoy sobre el caso del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y la inclusión a los residentes de Puerto Rico, determinación que está ante el Tribunal Supremo.

Esto, luego de que el gobierno del actual presidente, Donald Trump, decidiera llevar el caso ante el más alto foro judicial en un intento por revertir las decisiones que declararon inconstitucional la exclusión de ese programa a un residente de Puerto Rico.

“Nuevamente, el presidente se ha negado a proveer a Puerto Rico con recursos tan necesarios. Repetidamente insulta a los puertorriqueños y su última acción es otro ejemplo de su falta de respeto hacia la Isla. Esto termina una vez yo sea electo presidente”, escribió el candidato desde su cuenta oficial de Twitter.

Time and again, the president has refused to provide Puerto Rico with much-needed resources. He’s repeatedly insulted Puerto Ricans and this latest action is another example of his disrespect for the island.

This ends when I’m elected president. https://t.co/FitVSFl8bS

— Joe Biden (@JoeBiden) September 7, 2020