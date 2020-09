Así sería la imagen de Jesús según una recreación fotográfica

El fotógrafo holandés Bas Uterwijk utilizando inteligencia artificial, ha recreado lo que podría ser el rostro de Jesús.

La proyección ha generado gran asombro y se ha hecho viral entre los internautas, pues el rostro parece ser muy distinto a la representación que se conoce desde hace siglos.

El fotógrafo recreó la imagen basándose en los rasgos de la población de países del Medio Oriente para así lograr dos versiones, una con cabello corto y otra de cabello largo la cual es mucho más parecida a la imagen que se conoce comúnmente.

My Jesus portrait is going pretty viral on Twitter at the moment, without me being tagged so for everyone interested here is a little info on the process of constructing it:

— Ganbrood (Bas Uterwijk) (@ganbrood) September 1, 2020