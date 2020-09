Organización de la Juventud Progresista comenzará a utilizar #RepudiaElPlagio en redes sociales

Un grupo de jóvenes del Partido Nuevo Progresista (PNP) comenzará a utilizar #RepudiaElPlagio para concientizar la importancia que tiene la propiedad de otras personas, informó el presidente de la Organización de la Juventud Progresista, Willer Vélez, en un comunicado.

El anuncio surge luego de la controversia que suscitó el anuncio que publicó el partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) que plagió el concepto de un estratega político argentino.

“Todos sabemos que Lúgaro, en otro intento de salir en los medios de comunicación, se copió de un comercial desarrollado por el publicista argentino Ramiro Agulla años atrás. De hecho, ella misma admitió eso tan reciente como el pasado jueves; sin embargo, no ha asumido responsabilidad por su plagio, por el contrario, se rehúsa a brindar una disculpa pública y lo que está tratando es de echar lodo al asunto”, expresó Vélez en expresiones escritas.

“Si no condenan esta acción de plagio, que fue admitida por Lúgaro luego de que la evidencia fuera demasiada voluminosa, entonces el MVC estaría enviando un mensaje equivocado a la juventud. Los jóvenes no vamos a plagiar, no queremos esa conducta”, abundó.

Un ‘hashtag’ consiste de una cadena de caracteres formada por una o varias palabras precedidas por el símbolo de número (#). Es una etiqueta dirigida a que tanto el sistema como el usuario la identifiquen de forma rápida.