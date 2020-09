Junta de Control Fiscal exige al gobierno cumplir con promesas de retiro

Los integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF) se expresaron el sábado sobre la aprobación de varias leyes sobre el retiro de los empleados públicos.

“Previo a las primarias, se adoptaron tres leyes: la Ley 80-2020, la Ley 81-2020 y la Ley 82-2020, que prometen mayores beneficios de retiro para ciertos empleados del gobierno. Todo parece indicar que estas leyes fueron adoptadas sin el análisis requerido para asegurar que tales promesas pueden ser cumplidas.

Nuestra directora ejecutiva, Natalie Jaresko, ha recibido múltiples mensajes de empleados públicos preocupados porque están tratando de planificar sus vidas mirando hacia futuro, incluyendo su retiro, a la luz de la adopción de estas leyes. Deseamos subrayar que en la Junta de Supervisión escuchamos estas preocupaciones, mientras analizamos el efecto de estas leyes en el pueblo de Puerto Rico.

La Junta de Supervisión continuará trabajando con el Gobierno de Puerto Rico para el beneficio de los puertorriqueños. Las promesas hechas al pueblo deben ser cumplidas. Décadas de incrementos en beneficios de retiro, mala administración de las finanzas públicas, falta de fondos y tomar prestado a costa de las pensiones, han dejado a los sistemas de retiro prácticamente sin dinero. La Junta de Supervisión y el Gobierno deben asegurarse de que no se repitan tales errores y que no se engañe al pueblo de Puerto Rico. Es hora de dejar atrás las prácticas irresponsables del pasado; hay que hablarle claro a la gente y dejar los discursos que son ajenos a la realidad y que no tienen otro efecto que lastimar a aquellos que desean un retiro digno”, expresaron los integrantes de la JCF en declaraciones escritas.

