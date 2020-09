Esposa del alcalde de Juana Díaz arroja positivo a COVID-19

El alcalde de Juana Díaz, Erhne anunció hoy, sábado, que permanecerá en cuarentena para poder atender a su esposa, Haydee Cora, quien arrojó positivo al COVID-19.

Además, Hernández Torres indicó que él arrojó negativo en dicha prueba.

“Haydee y yo respondimos a la gestión del rastreo de contacto de forma responsable y nos sometimos de inmediato a la prueba correspondiente. Como familia hemos respondido a las recomendaciones médicas que se nos impartieron por lo que estaré bajo las mismas instrucciones de cuarentena que se le ha indicado a mi esposa. Debo decir que, en nuestro caso, el contagio no se dio en el área de trabajo, no obstante, he impartido instrucciones para que se realicen todos los procesos de desinfección adicionales y que se implementen todas las medidas de contención que se recomiendan para el manejo de estos casos, en el entorno inmediato de trabajo de este servidor” manifestó el alcalde juanadino.

Hernández Torres exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia y a orientarse respecto a la realización de la prueba confirmatoria, al uso continuo de la mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento físico además de colaborar en el rastreo de aquellas personas que hayan estado en contacto inmediato, como medidas primordiales para tratar de atajar el incremento en la propagación del Covid-19.

“Es urgente que los ciudadanos tomen conciencia de cuán importante es responder al llamado del rastreo de contactos. En nuestro caso, eso permitió que nuestra familia tomará cuenta de que estuvimos en contacto con alguien que dio positivo y a su vez nosotros pudimos hacer la prueba, tener el diagnóstico y tratar de cortar la cadena de contagio en nuestro entorno social y profesional. Estamos guardando la cuarentena y cuidando a mi esposa por lo que estaré fuera de la Casa Alcaldía o de actividades públicas, supervisando a distancia los trabajos en el Municipio, delegando el trabajo diario tanto en el secretario Municipal, Juan Figueroa, así como en todo el componente gerencial. Exhorto a la ciudadanía a orientarse y en el caso de nuestra Ciudad a llamar al teléfono de Operación Vida 787-903-8232 para orientación, seguimiento de casos y coordinación de pruebas moleculares” concluyó.