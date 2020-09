Tras 35 años de sufrimiento: el "elefante más triste del mundo" abandonará zoológico y será llevado a santuario de animales

Kaavan, un elefante que en 1985 llegó a Pakistán desde Sri Lanka y que durante años tuvo que luchar contra sus malas condiciones de vida en un zoológico, saldrá finalmente de dicho recinto y será trasladado a un santuario de animales.

Según informa el Daily Mail, gracias a una campaña realizada por activistas ambientales y grupos animalistas, el paquidermo será liberado del zoo y llegaría en los próximos días a Camboya.

Martin Bauer, portavoz de Four Paws, señaló que el elefante recibió el visto bueno de los veterinarios tras ser sometido a exámenes médicos y que prontamente será llevado a un santuario, en donde tendrá compañía y mejor calidad de vida.

Kaavan era conocido como el "elefante más triste del mundo" luego que el 2012 perdiera a su pareja. Además, debió soportar malos tratos, considerando que el recinto donde estaba en Islamabad lo tenía en malas condiciones.

Especialistas examinaron al paquidermo durante el viernes y detallaron que el animal está obeso y con signos de no haber tenido una alimentación adecuada.

Además, sus uñas estaban agrietadas y crecidas aparentemente por años de vivir en un recinto inadecuado con piso que dañaba sus pies.

Big day for Kaavan the elephant being assessed by @fourpawsint on his ability to travel after a campaign by @ftwglobal and @cher to set him free pic.twitter.com/ptMfTehNnm

— Charlotte Greenfield (@char_greenfield) September 4, 2020