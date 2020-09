Publicista le dice a Lúgaro que no es extorsión si no puede pagar lo que vale su trabajo

El publicista argentino Ramiro Agulla, creador del comercial original del que se basó Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para crear su anuncio, defendió el valor de su idea y rechazó las imputaciones de extorsión realizadas por la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro.

Describiendo toda la situación como "una locura", Agulla indicó en declaraciones escritas al periódico Metro Puerto Rico que no considera extorsión el cobrar la cantidad que él entiende vale su producto, en este caso con el anuncio de Victoria Ciudadana, cientos de miles de dólares.

"Esta campaña tiene un valor de más de 100 mil dólares. Es demasiado buena, no cara. Por eso tomó el riesgo de utilizarla de todas maneras. Si uno no los quiere o no puede pagar; no se debe acusar de que te están extorsionando", comentó el publicista.

Además, Agulla opinó que la expresión de Lúgaro fue a raíz de que esta se asustara "porque pensó que ya habíamos presentado un denuncia en tribunales antes de consensuar algo".

Según el publicista argentino, con este comportamiento, Lúgaro se está perjudicando ella sola.

"Lúgaro insiste en utilizarme para mantenerse viva en las encuestas.

Primero comete plagio y ahora se defiende con una calumnia", expresó Agulla asegurando no tener ntenciones "de pelear con ella (Lúgaro), pero tampoco de dejarme atropellar, plagiar y mucho menos calumniar e injuriar".

El publicista indicó que le ofreció recomendaciones a la aspirante cuando se comunicaron por el comercial.