Organizaciones recalcan necesidad de una declaración de emergencia por la violencia de género

Diversas organizaciones exigieron nuevamente a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que declare un estado de emergencia por la violencia de género que se vive en la Isla, esto luego de que pasara un año sin que el Gobierno concretara un plan de trabajo tras decretar un estado de alerta nacional.

Zoán Dávila Roldán, de la Colectiva Feminista en Construcción, expresó que el Estado se ha lavado las manos con el manejo de la violencia de género en la Isla, mientras los casos se siguen reportando.

La abogada y activista recordó que la Colectiva salió de las reuniones en diciembre de 2019, por entender que el borrador del plan de trabajo no contenía las recomendaciones que habían hecho.

"Ese borrador no representaba lo que nosotras estábamos pidiendo, que era un plan concreto. No incluía el tema de la perspectiva de género, era muy general. Así que los acuerdos que llegamos era que todas las organizaciones iban a llevarse ese borrador”, afirmó.

Asimismo, Dávila Roldán expuso que al principio en las reuniones con el Gobierno no les permitían llevarse el borrador, sino que solo podían verlo en la reunión y dar impresiones generales. “Luego de un pulseo nosotras pedimos llevarnos el borrador, nos lo permitieron. Entonces tuvimos que presentar observaciones”, añadió.

Entre los temas que la Colectiva pidió que se incluyeran en el documento estaban la prevención, así como la perspectiva de género. "Siquiera querían utilizar el lenguaje de perspectiva de género. No había nada concreto en cuanto a talleres a policías y cómo se iba a fiscalizar para que las distintas agentes llevarán a cabo las labores que le tocan. Algo bien importante que nosotras planteábamos no era que no existieran protocolos y leyes, existen lo que pasa es que no se está haciendo el trabajo”, afirmó la activista.

Violencia de género que no espera por un plan de acción

Sin embargo, a pesar de la inacción del Gobierno para concretar el plan de trabajo de su alerta nacional, los casos siguen reportándose, con un 2020 que al momento ha registrado a cuatro mujeres asesinadas y cinco desaparecidas, de acuerdo con información provista por el Negociado de la Policía.

Según el Negociado, el total de mujeres adultas reportadas como desaparecidas y que no se han localizado de 2018 al presente asciende a 29.

“La gobernadora perdió una preciada oportunidad de realmente hacer algo ante la epidemia de violencia de género que vivimos en el País. Su falta de acción queda manifiesta en que los meses posteriores a que ella emitiera la alerta, realmente no ha habido ningún cambio significativo en cuanto a la situación de violencia de género en el país. Las mujeres continúan siendo asesinadas, las mujeres han continuado recurriendo a las redes sociales para poder protegerse. Nosotras continuamos recibiendo un montón de mensajes de mujeres que piden ayuda, porque van a los cuarteles de la Policía y les niegan tomar querellas”, expuso Dávila Roldán.

Atentas a que se incluyan todas las áreas de la violencia de género

Por su parte, Paloma Hernández, del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), expuso que se debe declarar un estado de emergencia en Puerto Rico para atender todas las áreas en las que se presenta la violencia de género.

Suministrada

Esta mencionó que tras el pedido de la Colectiva para que se declare un estado de emergencia, el MAM ha solicitado que se incluya la violencia obstétrica.

“A esos fines, no solamente desde el llamado de que se reconozca un estado de emergencia que reconozca la multiplicidad de factores que afectan a las mujeres y demás, es que se haga un estado de emergencia que también incluya esos aspectos de la salud sexual y reproductiva”, precisó Hernández.

Además, dijo que el Gobierno ha hecho caso omiso a esos pedidos. Hernández detalló que como parte de la mesa social para discutir el plan de trabajo, se envió una carta a la gobernadora y al task force médico en el que alertaban que se estaban afectando los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia.

Te recomendamos este vídeo: