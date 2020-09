Aún no llega el síndico federal al Departamento de Educación

En junio de 2019 el gobierno de Estados Unidos le puso una tranquilla a los fondos federales para el Departamento de Educación en Puerto Rico, al requerir un síndico que garantizara el uso correcto de los dineros. En agosto de ese mismo año, la agencia planteaba que para noviembre tendría la figura del monitor. En abril del 2020, se anunció la selección de la firma Álvarez & Marsal, pero a dos semanas del inicio del año escolar 2020-2021, aún no culminan las negociaciones para la firma de ese contrato.

Según el secretario de la agencia, Eligio Hernández, se encuentran en negociaciones para cerrar las cláusulas del alcance que tendrá el contrato que podría alcanzar unos 40 a 50 millones de dólares. Espera firmar la semana próxima.

No obstante, una vez terminen estas negociaciones, no llegará de inmediato el monitor, ya que el contrato pasaría a la Junta de Supervisión Fiscal.

“La compañía seleccionada tiene otro bufete que es el que negocia con nosotros el alcance, así que ambos bufetes de abogados estamos ya negociando esa contratación, una vez finalice esto pasa a la Junta de Supervisión Fiscal, y esto es bien interesante por lo siguiente, porque son ellos los que van a autorizar o no autorizar el contrato. Los costos estimados para un año fiscal, pueden fluctuar, entre 40 o 50 millones de dólares, por lo tanto el alcance de las clausulas de ese contrato tienen que estar claras, ser específica. No es lo mismo un contrato con una inversión tan sustancial de dinero a un contrato más sencillo, y eso es lo que nos toma mucho tiempo, y sobretodo nos llama a nosotros a ser muy juiciosos en términos de las clausulas contractuales”, comentó Hernández.

El secretario informó que tienen acceso a fondos federales a pesar de la ausencia del síndico. “Estamos utilizando lo que ellos llaman el first in, first out. Según nosotros vayamos agotando los fondos, que demostramos la buena utilización de los mismos, ellos nos pueden autorizar la totalidad de los fondos o gastos parciales de los grants federales, así que vamos trabajando”, aseguró.