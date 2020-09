Rompen los cristales de al menos tres vehículos mientras transitaban en Santuce

La Policía de Puerto Rico informó que al menos tres vehículos fueron impactados por objetos lanzados mientras transitaban por debajo del puente en la avenida John F. Kennedy, en Santurce.

Los incidentes por daños y vandalismo fueron fueron reportados a las 9:29 am, 10:32 am, y 11:01 am. El primer caso fue una mujer identificada como Evelyn Rivera, quien, según el informe policial, un objeto no identificado rompió el cristal frontal de su vehículo, un Honda CR-V LX del 2019.

Una hora después, Antonio Morales reportó la misma situación y con el mismo resultado: un objeto ni identificado impactó en el cristal fronatl de su Toyota Rav4 del 2012.

El tercer caso, querellado por Olga Guzmán, incluyó la descripción del objeto que impactó el cristal de su Nissan X-Terra del 2003: un tubo.

"Ninguno de los perjudicados valoró daños y uno de ellos (…) hizo constar que hacía el informe para reclamación a seguro privado", lee el informe sin más detalles.

