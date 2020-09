Arrestan presidente de empresa de inversiones por cometer fraude millonario

Gary Steven Wykle y Alejandro Cortés-López, presidente y vicepresidente ejecutivo de The Republic Group, Inc, respectivamente, fueron arrestados y acusados ​​por 14 cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores, anunció este miércoles el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

De acuerdo a la investigación del FBI, desde el año 2010 hasta cerca del año 2017, Wyckle y Cortés-López, en unión a otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado federal, recaudaron más de 12,000,000 de dólares en pagarés a nombre de The Republic Group, informó en declaraciones escritas la Fiscalía Federal.

Wyckle y Cortés-López se reunieron en persona o se comunicaron por teléfono e Internet con potenciales inversionistas, a quienes le hicieron promesas falsas y engañosas.

El dúo prometió, de manera falsa a los inversionistas, que su inversión facilitaría préstamos a corto plazo con altas tasas de interés para empresas, incluidos hoteles, complejos turísticos y otras industrias en la República Dominicana y otros lugares.

Wyckle y Cortés-López no revelaron a los inversionistas que las inversiones se usarían para gastos personales, bienes y servicios para Wyckle: tiendas, restaurantes, viajes, alquiler, entretenimiento, así como para hacer pagos a los inversionistas, en un esquema de fraude Ponzi.

Un esquema Ponzi es un fraude con una inversión en la que se pagan intereses a los inversionistas con su dinero ya invertido o con fondos de nuevos inversores.

Cortés-López recibió una comisión, cuya cifra no se reveló, de cada inversionista que trajo a The Republic Group, Inc.

“La presunta conducta de los acusados, ​​socava la confianza que los inversores depositan en los mercados financieros”, dijo el fiscal federal Muldrow. “Los mercados financieros están regidos por reglas que supuestamente protegen a los inversores. Estos acusados, hábiles para convencer a las personas de que depositen su confianza en ellos, se involucraron en un esquema ‘Ponzi’ para defraudar a los inversores y en última instancia, les costó millones de dólares. Investigaremos y procesaremos este tipo de delitos con todo el peso de la ley “, aseguró Muldrow.

Aquellos inversionistas que creen haber sido víctimas de Wykle y Cortés-López, y que firmaron contratos con ellos o con The Republic Group, Inc., pueden comunicarse con la Fiscalía Federal al 787 766-5656, para obtener información sobre el proceso y sus derechos de restitución.

Este caso es procesado por el fiscal federal adjunto Edward Veronda. Ambos acusados ​​enfrentan una pena máxima de prisión de 30 años y una multa que no excederá 1,000,000 de dólares.

Una acusación formal es solo una acusación y no es evidencia de culpabilidad. Todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.