Alexandra Lúgaro tendría que pagar por usar anuncio plagiado

El publicista argentino Ramiro Agulla, creador de la idea original del anuncio de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), afirmó que se encuentra en conversaciones con la candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro Aponte, para llegar un acuerdo económico por el plagio de su idea.

En entrevista con Informe 79, Agulla expresó que Lúgaro le pidió disculpas y se encuentran en negociaciones, ya que aunque asegura no le interesa el dinero, afirma es un delito robar una idea.

"Ella me pidió disculpas, realmente me pidió disculpas. Accedió bajarla de las redes ( la campaña), ahora estamos discutiendo que acuerdo económico ella puede pagar, porque por esto hay que pagar, es un delito, no es que a mi me interese la plata pero no puedo empezar un precedente porque entonces dejo libre a todas las personas que quieran tomar alguna campaña", comentó el publicista.

Agulla, criticó el que se utilizara una idea robada para llevar un mensaje de no robar. "No es bueno empezar robando una idea para una causa que lo que reclama es no robar", comentó.

Sobre su reacción al enterarse del anuncio, el argentino aseguró que no lo podía creer ya que nunca le habían copiado un trabajo.

"No lo podía creer, una sorpresa. Nunca me habían copiado un comercial tan fidedignamente, me sorprendió muchísimo, está calcado, está clonado, por eso le envié un tuit", dijo.

"Puedes haber puesto el mío directamente, es igual, idéntico", agregó.

Tal y como indicó el publicista, el anuncio realizado fue retirado de las redes. Lúgaro, antes de la publicación del comercial, había realizado un vídeo donde explicaba que se había inspirado la idea de un comercial utilizado en Argentina.

Mira la entrevista aquí: