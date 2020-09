Nace en el Mar Caribe la tormenta tropical Nana

Tal como se había pronosticado, la temporada de huracanes continúa muy activa, y una nueva tormenta tropical se formó el lunes al suroeste de Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes informó que el PTC 16 (Potential Tropical Cyclone) alcanzó vientos de 50 millas por hora, por lo que ahora se conoce como la tormenta Nana.

El ciclón se desplaza hacia el oeste a 18 millas por hora, trayectoria que podría acercarlo en los próximos días a Honduras y Belize.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) elevó a principios de mes su pronóstico estacional y ahora prevé de 19 a 25 tormentas, algo fuera de lo normal. Siete a 11 de ellas se convertirán en huracanes y de tres a seis serán de fuerza mayor, con vientos de al menos 178 kilómetros por hora (111 millas por hora).

UPDATE: Tropical Storm #Nana has formed from PTC 16, with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h). A Special Advisory will be issued within the hour to update the forecast. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/DJmOGpRfoE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2020