Gobernadora no desautoriza campaña "Wanda 2020 Write In"

La gobernadora Wanda Vázquez Garced no desautorizó este martes, una campaña en redes sociales dirigida a votar bajo nominación directa (Write In) a su persona.

“Pues mira, ese es el pueblo de Puerto Rico. Eso es una reacción espontánea, yo no tengo control de eso verdad. Y yo creo que eso es a cada ciudadano, alguien que haya expresado que votar de esa manera quizás la pregunta corresponda a ellos. Que es que tienen ese sentir y vuelvo y repito, esas más de 120 mil personas no son una crucecita debajo de esa marca, son gente de carne y hueso que buscaban un gobierno, una gobernadora, un gobierno sensible, así que yo creo que ese mensaje debe llegar a esas más de 120 mil personas para que el candidato que sea tenga el favor de eso votantes”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

Cuestionada sobre si va a votar por Pedro Pierluisi para la gobernación, Vázquez Garced contestó que “con relación de por quién voy a votar para la gobernación, eso no es lo importante. Aquí lo importante es lo que yo dije el 16 de agosto para que el candidato pueda presentarse como una alternativa para las más de 120 mil personas que votaron por mí en estas primarias”.

Por otro lado, la mandataria confirmó que próximamente citará a una sesión extraordinaria.

“Si habrá una sesión extraordinaria así que, estamos verificando todavía los proyectos que se van a presentar en esa sesión extraordinaria y sin duda alguna, se someterá el nombramiento del secretario de Estado (Raúl Márquez Hernández)”, acotó.

En cuanto al salario del designado secretario de Estado, Vázquez Garced respondió: “No lo hemos dialogado, así que, espero poder sentarme con el secretario y dialogarlo”.

Las expresiones de la gobernadora se dieron durante una conferencia de prensa donde anunció la firma de varias medidas dirigidas al sector salubrista, y otra medida que devuelve la autonomía al Instituto de Ciencias Forenses al separarla del Departamento de Seguridad Pública.