Exfuncionario de Fortaleza dijo que el COVID le hizo pasar el susto de la vida

El exasesor de Fortaleza, Omar Negrón, quien estuvo hospitalizado en intensivo por COVID-19, habló sobre su experiencia con esta enfermedad que actualmente afecta a gran parte del mundo.

Negrón, quien fue secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), describió su experiencia con el COVID-19 como “el susto de su vida” y que el mundo se le caía encima. “Ciertamente pasé el susto de mi vida, pero ciertamente estoy más que agradecido con Dios y de la gente linda por sus mensajes”, expresó el exfuncionario en entrevista con WKAQ, quien regresó ayer a su hogar.

“Anoche tuve la gran emoción de regresar a mi casa, de estar con mi familia con mis hijos. Nada, dándole gracias a Dios por un día más, por esta nueva oportunidad que me ha dado”, agregó.

Sobre el efecto del coronavirus en su sistema, Negrón explicó como fue el proceso y el cambio que sufrió en 24 horas que lo llevó en el área de intensivo. “24 horas después de yo haber llegado sintiéndome bien, el panorama era completamente otro. Llegó el momento en la madrugada del domingo que simplemente no podía moverme de la cama, no podía respirar, sentía el mundo se me iba, tuvieron que venir los enfermeros de emergencia a ponerme unas inyecciones para poder aliviar los pulmones, y luego de eso es que el neumólogo decidió pasarme a incentivo”, explicó.

Sobre su estado de salud actual, el exfuncionario aseguró sentirse bien y que se encuentra en estado de recuperación. “Todavía me toma un poco la recuperación, me fatigo un poquito, pero eso es algo normal luego de una complicación de pulmonía tan grande. Me siento muy bien, muy lleno de energía, muy contento de volver a comenzar”, indicó.

“Yo llegué al hospital sintiéndome relativamente bien, yo llegué al hospital a petición de mi esposa y de mi hermano que es médico, yo tenía ya los síntomas de fiebre, ya había salido positivo al coronavirus, sin embargo me empezó un poquito de fatiga y ahí es que se preocupan mi esposa y mi hermano”, recordó.

Otro caso que se ha empeorado por el coronavirus dentro del PNP, es el del senador Luis Burdiel quien en la tarde de ayer su hijo comunicó que tuvo que ser hospitalizado.

Carlos “Johnny” Méndez, José “Pichy” Torres Zamora, Carmelo Ríos, William Villafañe, Caridad Pierluisi, Edwin Mundo, Lornna Soto son otras figuras de esta colectividad que han arrojado positivo al virus.

Mira la entrevista aquí: