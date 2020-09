Denuncian que la AEE deja vencer certificación de equipos en plena de época de huracanes

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dejó vencer la certificación anual de la máquina que prueba los guantes y equipos de seguridad que utilizan los celadores y otro personal para poder reparar averías con las líneas energizadas lo que ha inhabilitado a cientos de empleados de poder restablecer el servicio eléctrico rápidamente, denunció este martes, Walberto Rolón, secretario de Salud y Seguridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

“La administración de la AEE nuevamente demuestra la falta de compromiso que tiene con el servicio que se le brinda al país al inhabilitar a sus trabajadores de restablecer el servicio de electricidad en plena época de huracanes y dejar vencer, desde marzo, la certificación de esta máquina que es vital, tanto para proteger la vida de los trabajadores como para restablecer rápidamente el servicio. Para nada nos sorprende que este acto temerario sea una artimaña para justificar el contrato millonario a Luma, molestar a los consumidores por los atrasos en el restablecimiento del servicio y dejarle el camino abierto a Luma. Pero sepa la gerencia de la AEE que el pueblo sabe de lo que son capaces con tal de justificar los contratos millonarios que se pasan repartiendo”, dijo Rolón en declaración escrita.

Detalló que en la AEE solo existen dos de estas máquinas – F-20 Hanco- para probar y certificar que los guantes y equipos protectores de los empleados son seguros para utilizarse y resistir el alto voltaje de las líneas energizadas. Una de estas máquinas tiene la certificación vencida desde el 2017 y la otra, que se encuentra en Monacillos, venció el 7 de marzo de este año. Explicó, además, que a partir de la próxima semana los celadores y otro personal no podrá utilizar ninguno de los guantes de seguridad, pues vence el periodo de seis meses de la última prueba realizada.

“El 7 de septiembre vence la última prueba que se le hizo a los guantes con la máquina certificada. De la semana que viene en adelante no habrá guantes certificados para usar por la irresponsabilidad de la Autoridad de dejar vencer esta certificación anual de la máquina que prueba los guantes y equipos que protegen la vida de nuestros trabajadores del alto voltaje. El supervisor de la máquina de pruebas, Queruel Díaz mantuvo oculta la expiración de la certificación y se mantuvo realizando pruebas sin que la máquina estuviese certificada con los estándares que se necesitan para que el equipo proteja vida y propiedad, por tal acción se le radicó una querella en OSHA por poner en riesgo la vida de sobre mil trabajadores”, explicó.

Recordó que los celadores de la AEE trabajan las averías con las líneas energizadas por lo que es de suma importancia que esta máquina esté en funcionamiento para que se le pueda realizar la prueba al equipo y se certifique que sea seguro y que los protegerá del voltaje que pasa por las líneas mientras se repara una avería.

“El funcionamiento de esta máquina es vital. Estamos hablando de la vida de hombres y mujeres que día a día reparan las averías con cables completamente energizados. Esta situación no solo pone en riesgo la vida de los empleados de la Autoridad, también pone en riesgo el sistema eléctrico del país pues una avería que se puede arreglar con el uso del equipo, ahora tardará más pues no se puede trabajar con la línea energizada y un trabajo que antes se podía resolver en horas, ahora se podría tardar días pues no hay equipo protector y todo para que la gente se moleste por no tener luz y sigan justificando la contratación de Luma”, insistió.