Comisionado electoral del PNP propone un solo nombre como posible reemplazo de Dávila

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, presentó a sus homólogos de los partidos de minoría el nombre del juez Juan C. Negrón Rodríguez como posible reemplazo de Juan Ernesto Dávila como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), supo Metro por fuentes.

Según el portal oficial de la Rama Judicial, Negrón Rodríguez se desempeña en la sala de Relaciones de Familia y Menores de la región de Bayamón. Este medio supo que su experiencia sobre el tema electoral se reduce a su desempeño como presidente de una junta local de la CEE.

Para la reunión que sostuvieron esta mañana los comisionados de los cinco partidos, se esperaba que Sánchez presentara una lista de tres a cinco nombres de personas que podrían servir de reemplazo a Dávila, en caso de que este optara por renunciar o fuera destituido por los tribunales. Sin embargo, el funcionario del PNP se limitó a proponer el nombre de Sánchez.

Al presentar solamente un nombre, Sánchez generó molestia entre los demás comisionados, pues la intención de la reunión de hoy era auscultar diversas alternativas y, de ser posible, alcanzar unanimidad sobre el nombramiento.

El Código Electoral dispone que tanto el presidente de la CEE como su alterno deben ser jueces superiores o de un rango más elevado. El cargo de presidente alterno ha permanecido vacante desde que se creó mediante la firma del Código Electoral el 20 de junio.

Esa ley dispone que, cuando surge una vacante, los comisionados electorales tienen 30 días para alcanzar unanimidad sobre la persona que ocuparía cualquiera de esos cargos. Si no se alcanzara ese consenso, correspondería al gobernador escoger al nominado, que en ese caso tendría que pasar por el proceso de confirmación de ambas cámaras legislativas.

De momento no queda claro si los comisionados todavía tienen la facultad de nombrar un presidente alterno, toda vez que ya han pasado más de dos meses desde la firma del Código Electoral y la vacante no se ha llenado.

Ayer, el comisionado electoral de Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, había indicado a Metro que, internamente, los representantes de las cinco colectividades ya barajaban nombres y existía la expectativa de poder alcanzar un consenso hoy.

“En la mañana de hoy el PNP acudió a la reunión de los comisionados electorales en la que se tenía como parte de la agenda discutir la vacante de presidente alterno de la CEE. El PNP responsablemente sometió un candidato para evaluación, que cumple con los requisitos y que tiene la disponibilidad para asumir el cargo, sin embargo el resto de los Comisionados exigieron que se sometiera más de un nombre, aunque el Código Electoral en ningún momento exige tal cosa. No evaluaron el nombre sometido y se levantaron de la mesa alargando más toda la controversia. Se les indicó que si no hay acuerdo con ese nombre, estamos en disponibilidad de someter otro”, indicó Sánchez en declaraciones escritas.

“El PNP ha sido claro en su interés de llenar la vacante, y hoy actuamos conforme a eso. Yo de hecho estoy disponible todo el tiempo que sea necesario para discutir ese nombramiento y llegar a un consenso”, agregó el funcionario, quien fue designado por el candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, para sustituir a María “Lolin” Santiago como comisionado electoral.

“Falta de respeto”

“Cuando llegó el comisionado del PNP, no estaba preparado con la lista. Ellos pidieron que (la reunión) se pospusiera para la 1:00 de la tarde, vamos a ver luego si nos traen algunos nombres. De nuestra parte, de todos los comisionados electorales, estuvo la disposición para atender el asunto. Entiendo que el PNP no cumplió y personalmente, y los demás comisionados también lo comparten, sentimos que fue una falta de respeto que hayamos sido convocados para esto, que nos hubiéramos puesto de acuerdo y que ellos no cumplieran con su parte”, dijo el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín.

El comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, lamentó que Sánchez y su alterna, Vanessa Santo Domingo, no plantearan expresamente que Dávila debe abandonar su posición.

“En ningún momento el comisionado del PNP dijo que tiene que renunciar el presidente de la CEE. Quería pasar a la discusión de la terna sin que se atendiera el otro asunto. Y los dos asuntos están íntimamente relacionadas. Los otros cuatro comisionados entendemos que se tiene que atender con urgencia el que renuncie el presidente. Es medular”, sostuvo Aponte.

“Luego de una amplia discusión y del PNP tratar de evitar el tema de la renuncia, el comisionado nuevo (Sánchez) dice que tiene cinco nombres para que los evaluemos. En la conversación después dice que va a dar tres nombres y finalmente dio un nombre. Cuando le reclamamos que nos diera los otros nombres, dijo que no los tenía porque estaban en unos documentos que se le quedaron en el carro. Siguieron dándole vueltas a un tema tan urgente y necesario (hasta) que se acabó la reunión”, añadió el comisionado del PIP.

Dávila, hasta la fecha, enfrenta seis querellas al amparo del artículo 3.9 de la ley electoral, que regula el proceso de remoción de un presidente de la CEE. El funcionario ha manifestado que se mantendrá en el cargo hasta que se certifiquen los candidatos luego de las caóticas primarias del PNP y PPD y ha dado a entender que podría quedarse en la posición para correr el proceso de las elecciones generales.