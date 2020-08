Se atacan Johnny Méndez y Tatito Hernández aunque están de acuerdo en no poner más impuestos

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, le contestó con un rotundo “no” al portavoz de la minoría, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, sobre cualquier propuesta de aumentar las contribuciones del pueblo.

Estas expresiones surgen ante el pedido del portavoz de la minoría en la Cámara de que el presidente de la Cámara y a la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) a rechazar las recomendaciones hechas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre ejecutar cambios al Sistema de Impuestos a la Propiedad.

Sobre la solicitud de Hernández, el líder legislativo le mencionó al representante del Partido Popular Democrático (PPD) que fue él, quien como presidente de la Comisión de Hacienda el cuatrienio pasado propuso, impulsó y aprobó sobre 100 nuevos impuestos y aumentos contributivos a la gente.

“Sencillamente ésta Cámara de Representantes ha sido clara en que no vamos a proponer, avalar o aprobar ningún impuesto al pueblo, venga esa propuesta de donde venga. El récord está ahí, en casi cuatro años no se ha, ni tan siquiera analizado, una medida que aumente los impuestos a la gente. Nosotros no somos la pasada administración, o la Cámara de Hernández Montañez; somos una Cámara del lado del pueblo y no vamos a avalar ningún aumento al pueblo”, señaló el Méndez.

“Se tiene que tener algún sentido de irresponsabilidad para pedir que no se apruebe un impuesto a la gente cuando precisamente fue él (Hernández Montañez) fue quien le subió las contribuciones en sobre un 29 por ciento al pueblo de Puerto Rico. Es una desfachatez venir a jugar a la política con este asunto. Esta acción dice mucho de quien es este legislador y de lo que hace para salir en la prensa”, añadió Méndez Núñez.

“Nosotros no vamos a aumentar ni un sólo centavo en contribuciones, sea cual sea. El Portavoz de la Minoría y el Partido Popular Democrático, que hasta se imponen impuestos ellos mismos, recordando que impusieron una cuota de $50.00 a sus miembros por usar las facilidades de su comité central, lo único que saben es meterle la mano al bolsillo de la gente, por eso no pueden regresar a la administración pública, porque avalarán todos los impuestos y aumentos contributivos que la Junta de Supervisión Fiscal, o ellos mismos, entiendan. Nosotros no lo vamos a hacer. El contraste es claro, con el Partido Nuevo Progresista no se subirá impuesto alguno, con el PPD vienen nuevas cargas contributivas a la gente y las pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas”, finalizó diciendo el Presidente Cameral.

Te recomendamos:

Ética asegura que sí citaron a Raúl Maldonado para validar chat de Telegram Mientras la abogada de este, Mayra López Mulero, indica que nunca fue citado para este propósito.

Por su parte, Hernández había comunicado que “la propuesta de la Junta evidencia cuán enajenados están de la realidad económica y social de la Isla. No es posible que pretendan que los más necesitados tributen más por sus casas, muchas de ellas sin reparar o aún con toldos azules y cuyos dueños no cuentan con los recursos económicos necesarios para vivir por no tener un trabajo seguro”, expresó Tatito Hernández.

Hernández Montañez recordó que en marzo del 2019 denunció la intención de la Administración del PNP de obligar a los más pobres a pagar contribuciones cuando los datos demográficos del país revelan que hay menos habitantes. “En aquel entonces expuse que solo había menos gente, sino que muchas de las empresas se han ido y hay menos actividad económica, por lo que cargar más el bolsillo de los contribuyentes con $1,000 millones adicionales en impuestos sobre la propiedad no era la solución”, enfatizó.

Del mismo modo, Tatito Hernández dijo que “el PNP tiene que reconocer que su política pública de quitarle $450 millones a los municipios fracasó. Llevaron a la quiebra a los ayuntamientos y provocaron que el pueblo sufriera necesidades innecesarias por no haber tenido las agallas para enfrentarse a la Junta. Ahora, no pueden permitir que se imponga un impuesto al techo de los pobres como remedio a la mala decisión de desangrar los municipios”.