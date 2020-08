Ada Monzón: "No hay amenaza directa de algún fenómeno tropical en esta semana"

View this post on Instagram

10 am: Es casi septiembre…Hay 4 fenómenos con probabilidad de desarrollo. 💦 El Invest #99L está al sureste de PR y no traerá lluvias directas, pero su campo de humedad y una vaguada que se aproxima, promoverán inestabilidad en nuestras condiciones del tiempo desde el lunes hasta el jueves. En su camino por el Mar Caribe, puede ser de interés Nicaragua/Honduras. 💧 Hay otras ondas débiles y solo observamos. 💦 Disturbio en el norte de Florida se moverá a las aguas del Atlántico. 🌟 No hay amenaza directa de algún fenómeno tropical en esta semana en PR.