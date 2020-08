Publicista argentino pide a Lúgaro que no clone su anuncio

La controversia por el primer anuncio de Alexandra Lúgaro como candidata a la gobernación por el partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) parece no tener fin y sigue generando reacciones. Esta vez, el propio Ramiro Agulla, reconocido publicista argentino que realizó el anuncio original de hace 11 años que sirvió “de inspiración” para el del MVC, le pidió a Lúgaro que no clone su trabajo.

A través de una publicación en Twitter, Agulla escribió en inglés: “I love you, but you can't clone my commercial this way.” (“Te amo, pero no puedes clonar mi comercial de esta forma”). El argentino incluyó el enlace de su video original y más abajo el de la campaña de Lúgaro, al que etiquetó como un “copy-paste”.

Desde el lunes pasado, cuando la candidata del MVC lanzó el video que busca motivar a los ciudadanos para que funjan como funcionarios de colegio en las próximas elecciones., las redes se llenaron de comentarios que la acusaban de plagio y críticas por la similitud con el spot publicitario creado en Argentina hace más de una década para los mismos fines.

Aquí ambos comerciales:

Juntos hemos inscrito un Movimiento, certificado 133 candidaturas, consolidado una Red de Redes y presentado propuestas…

