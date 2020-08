Solicitó desempleo, nunca recibió el beneficio y le botaron sus documentos al zafacón

Una ciudadana, que solicitó el desempleo y nunca recibió respuesta, contempla demandar al Departamento del Trabajo por conocer que documentos que contenían información sensitiva fueron encontrados en un zafacón.

La ciudadana identificada como Yesvir Rivera, y quien actualmente ya está empleada, contó que la única comunicación que recibió por parte del Departamento fue que era elegible aunque nunca recibió el beneficio.

Al conocer que su información fue depositada en un zafacón, y sin tapar sus datos confidenciales como el Seguro Social, aseguró sentir miedo e indignación.

“Lo más que sentí fue miedo de que me roben la identidad porque estaba mi seguro social completo, no estaban los últimos cuatro (dígitos), estaba mi nombre, mi número de teléfono, todo estaba en esa solicitud", indicó Rivera en entrevista con Radio Isla.

Además, la ciudadana agregó que "mi solicitud no fue procesada, no me enviaron ningún cheque. Es demasiado de muy indignante”.

Sobre estos hallazgos de documentos de ciudadanos en la basura, que fueron publicados en un principio por el León Fiscalizador, el titular de la agencia, Carlos Rivera, ordenó una investigación.

