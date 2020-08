Nydia Velázquez sugiere que reacción a su propuesta es sexista

La congresista puertorriqueña Nydia Velázquez cuestionó hoy el silencio de algunos de sus detractores en torno a propuestas relacionadas a estatus que han sido presentadas en el Congreso por hombres, mientras que su propuesta junto a Alexandria Ocasio-Cortez ha sido altamente disputada.

"Es curioso que cuando dos hombres Congresistas apoyan legislación para q(ue) Puerto Rico decida sobre una sola opción de estatus-estadidad-hay silencio", publicó en la noche en sus redes sociales. "Pero cuando dos mujeres boricuas proponen legislación inclusiva y proceso democrático somos criticadas por (Pedro Pierluisi) y otros)", compartió con sus más de 71,500 seguidores.

Las congresistas presentaron a finales de este mes lo que sería la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico, que impulsaría una Asamblea Constitucional de Estatos con delegados electos por votación. En ese espacio se aspiraría a diseñar una solución a la relación colonial con Estados Unidos.

El liderato novoprogresista se ha unido en el mensaje de que la propuesta es "antidemocrática" por tratarse de una discusión de delegados, y que la decisión final sobre el estatus no sería una elección mediante el voto de todos los puertorriqueños, como sería el propuesto plebiscito que no cuenta con el aval federal y, por tanto, no se ejecuta con los fondos federales asignados a ellos ni obliga una reacción por parte de Estados Unidos.

Líderes del Partido Popular Democrático y el Movimiento Victoria Ciudadana han expresado apertura a la propuesta, y el Partido Independentista Puertorriqueño ha defendido la Asamblea Constitucional de Estatus por años.

Los congresistas demócratas José Serrano y Darren Soto, así como quien sería el sustituto de Serrano, Ritchie Torres, criticaron la propuesta bajo argumentos similares al PNP. "Esa elección no debería limitarse a un club de élites”, opinó el veterano Serrano.

