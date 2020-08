Nuevo comisionado del PNP defiende el voto adelantado por correo

El comisionado electoral designado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, defendió el proceder que adoptó Juan Ernesto Dávila, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), al disponer, contra la voluntad de los comisionados de las otras cuatro colectividades, que el voto adelantado pudiera emitirse por correo en los comicios generales.

“La CEE es responsable de garantizar el derecho al voto a cada persona. Puerto Rico no es una república, Puerto Rico creyó en la democracia. Por lo tanto, era nuestra responsabilidad, como comisionado, garantizar el fiel cumplimiento de una ley. Pero más que una ley, garantizarle las seguridad y salud a nuestros electores, que no se contagie con el coronavirus, como se está observando un aumento en esa curva de infección”, manifestó Sánchez, quien ha acudido a las últimas reuniones de la CEE en representación del PNP pese a que María “Lolin” Santiago ocupará el cargo de comisionada hasta que concluya el escrutinio primarista.

Tras la reunión del martes pasado, cuando Dávila optó por favorecer la postura de Sánchez, los demás comisionados han argumentado que la CEE no cuenta con la capacidad de manejar los cientos de miles de papeletas que podrían llegar por correo, que el servicio postal no brinda garantías de que los votos llegarán a tiempo y que no existen mecanismos para evitar el fraude electoral.

“Cuando se habla de fraude se tiene que presentar alguna evidencia de que en el pasado haya ocurrido o que alguien tenga esa intención y hay que proceder en ley. El Código Electoral es bien riguroso (en cuanto a) las penalidades que conlleva el que alguien cometa fraude. Si hay algún compañero comisionado que tenga alguna evidencia de algún fraude, tiene que someter la evidencia”, dijo Sánchez, seleccionado por Pedro Pierluisi para llevar la batuta en los asuntos electorales por la Palma.

Sánchez, quien oficialmente ostenta el cargo de comisionado alterno, admitió que de momento la CEE no cuenta con una estrategia para recibir y contar adecuadamente los votos adelantados que lleguen por correo. A 68 días de las elecciones, el organismo ni siquiera cuenta con los reglamentos o manuales que deben regir el proceso que este año también incluye una consulta de estatus.

“Hay que establecer un plan de trabajo y para eso hay que identificar los recursos para poder manejar el regreso de esa papeleta. En el PNP hemos sido proactivos desde el pasado lunes y hemos entregado una serie de planes de trabajo en dirección de garantizar el éxito de estas elecciones generales. (El resto los integrantes de la CEE) lo vieron con buenos ojos el pasado lunes. Les dio una orientación mayor para garantizar que todos estemos trabajando en equipo para garantizar que se logre ese cumplimiento” aseguró Sánchez.