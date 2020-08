Increíble hallazgo: encuentran diamante de 442 kilates que valdría 18 millones de dólares

Un diamante de 442 quilates, el cual valdría 18 millones de dólares, fue encontrado en una mina en el país africano de Lesoto.

Según informó la empresa británica Gem Diamonds a través de un comunicado, se trata de una piedra preciosa de tipo II de 442 quilates de alta calidad.

Clifford Elphick, el director ejecutivo de la compañía, señaló al respecto que "la recuperación de este notable diamante de 442 quilates (…) es una confirmación más del calibre de la mina Letseng y su capacidad para producir diamantes grandes y de alta calidad de forma constante".

"Sin duda un hallazgo único en su tipo", remarcó.

Gem Diamonds is pleased to announce the recovery of a high quality 442 carat Type II diamond from the Letšeng mine https://t.co/fAHOuMKPJZ pic.twitter.com/aRlXfkHvpJ

— Gem Diamonds Limited (@GemDiamondsLtd) August 21, 2020