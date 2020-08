Denuncian paralización en el desembarco de carga este fin de semana en muelles de San Juan

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, denunció las constantes fallas y paralizaciones en el desembarco de artículos y productos durante los pasados días en los muelles de la zona portuaria de Puerto Nuevo, que administra, como un presunto monopolio, la empresa Puerto Nuevo Terminal (PNT).

“Durante los pasados días, el desembarco de carga en los muelles de PNT en el área de Puerto Nuevo ha tenido contratiempos y ayer, domingo, tuvo paralizado, para detrimento directo del pueblo puertorriqueño. Barcos llevan horas en la zona portuaria sin tomarse ninguna acción porque la empresas Luis Ayala Colón y Tote

Maritime, que se fusionaron para crear la PNT, no habían cumplido con los empleados unionados de los muelles, fallándoles en el pago de horas extras, no reparando sus facilidades sanitarias y no le proveyeron el equipo de seguridad para protegerse del COVID-19 como fue prometido. Esta situación evidencia nuestras objeciones, esto es un monopolio total que está afectando al pueblo. Se pueden paralizar los trabajos por cualquier asunto y no baja carga en estos muelles. Esto no puede seguir así. Este monopolio se tiene que romper”, sentenció Aponte Hernández.

Las expresiones del también presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara Baja surgen ante decenas de quejas por parte de los empleados de los muelles de Puerto Nuevo, que además incluyen pobres condiciones de trabajo como falta de servicio de agua, entre otros.

“Este acuerdo tuvo el efecto de otorgarle a PNT control casi absoluto y exclusivo sobre los muelles de la zona portuaria de Puerto Nuevo, el tráfico marítimo hacia y desde la Isla, y los servicios de que se proporcionará a los transportistas marítimos, tanto domésticos como internacionales. Por esto, y ante la realidad de los pasados días, en donde en medio de un tormenta tropical (Laura) se paralizaron los servicios, estaré enviando una carta a la Comisión de Transporte Martino (FMC, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Justicia federal, con el fin de pedir que se elimine este monopolio y se permita una práctica comercial justa y abierta para todos”, señaló el líder estadista.

Según dijo el legislador, esto se había advertido. Al ser PNT un solo operador portuario, cuando surjan diferencias con la Unión u otro suplidor, se paralizan los trabajos. Antes, cuando eran dos (TOTE-PRT y LAC) esto no ocurría porque aún siendo los mismos término eran dos patrones separados.

“Cada día se comprueban nuestros reclamos, el Gobierno de Puerto Rico no debe permitir que se reduzcan los operadores marítimos, mucho menos que se cierren muelles”, finalizó diciendo Aponte Hernández.