UPR refiere a la Policía la investigación sobre correos electrónicos con propaganda política

La Universidad de Puerto Rico (UPR) refirió a la Policía los resultados de la investigación interna sobre los correos electrónicos con propagando política que recibieron estudiantes, informó hoy, sábado, la institución.

Los hallazgos fueron enviados específicamente a la División de Crímenes Cibernéticos del Negociado de la Policía y concluyó que los correos electrónicos que recibieron los mensajes fueron objetos de un ataque de falsificación de identidad.

“Vamos a llevar estos procesos hasta las últimas consecuencias para que estos delitos cibernéticos no queden impune, y continuaremos todas las medidas necesarias para brindarle seguridad a nuestra comunidad y evitar este tipo de incidente”, sentenció el presidente de la UPR, Jorge Haddock, en declaraciones escritas.

Por su parte, el director interino de la Oficina de Sistemas de Información, José R. Pabón Pagán, descartó que el ataque cibernético se haya originado a través de cuentas de correo electrónico institucionales.

“El atacante no tuvo acceso, ni utilizó las cuentas oficiales de la UPR, sino que realizó una simulación falsificando el encabezado del correo electrónico institucional. Esta práctica es conocida como “email spoofing” o suplantación de identidad. De inmediato tomamos medidas internas para detener el recibo de este tipo de correos no deseados. La investigación reveló que el responsable del ataque cibernético no tuvo acceso a la información personal de estudiantes, ni empleados“, explicó Pabón Pagán, al tiempo que aclaró que la situación no está relacionada a la migración del correo electrónico.

La administración universitaria también evalúa la posibilidad de referir los hallazgos de la investigación a las autoridades federales.“Estamos muy atentos a las inquietudes de la comunidad y tomando las acciones requeridas. Contamos con grandes profesionales en todas nuestras oficinas de Sistemas de Información, que conocen el sistema tecnológico y confío que bajo el liderazgo de Pabón Pagán lograremos llevar a la Universidad de Puerto Rico al sitial tecnológico de competencia mundial que merecen sus estudiantes, docentes y empleados para el bien de la isla”, puntualizó Haddock.

La investigación administrativa de la UPR surge luego de que en la madrugada de hoy algunos usuarios del sistema universitario recibieron mensajes con contenido político partidista a través del correo institucional.