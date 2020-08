Tormenta Tropical Laura se aleja de Puerto Rico

La tormenta tropical Laura ya se va alejando de Puerto Rico mientras su centro se va acercando a la República Dominicana, según reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo al último boletín del NHC a las 8:00 p.m., la tormenta se encuentra ubicada en la latitud 18.1 norte, longitud 68.7 oeste, con un movimiento a 18 millas por hora (mph) y vientos sostenidos de hasta 50 mph.

Tropical Storm #Laura Advisory 12A: Laura Near the Eastern Portion of the Dominican Republic. Heavy Rains Occurring Over Puerto Rico and the Dominican Republic. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 22, 2020