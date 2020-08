La AAA abre una de las compuertas de La Plata ante la llegada de Laura

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) abrió hoy, sábado, una de las compuertas de la represa de La Plata ante el paso de la tormenta tropical Laura.

De acuerdo con la agencia, la determinación forma parte de un protocolo de descargas preventivas.

"Como parte de nuestro protocolo de descargas preventivas ante el paso de la tormenta tropical Laura, se mantiene una compuerta abierta en la represa La Plata", expresó la AAA en un tuit.

A la publicación le acompaña un video que muestra grandes cantidades de agua saliendo del embalse.

Al momento de esta publicación, la región este de Puerto Rico a penas comienza a sentir los efectos del fenómeno natural con las primeras bandas de lluvia relacionadas al sistema, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Primeras bandas de #Laura afectan la costa este de PR. Inundaciones repentinas pueden ocurrir. Antentos.

First rainbands of #Laura are affecting the east coast of PR. Flash flooding is possible. Heed caution. #prwx pic.twitter.com/e9G1x9FdOi

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 22, 2020