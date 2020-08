Alejandro García Padilla arroja negativo a prueba serológica de COVID-19

View this post on Instagram

Bueeeeno… @carmelo_rios vas a tener que esforzarte más la próxima vez, ya que @agarciapadilla y yo dimos negativo en prueba Covid Jejeje ¡Es broma! La verdad que desde que Carmelo supo que estuvo expuesto en un mismo espacio con una persona contagiada, nos llamó de inmediato y no fue más al programa. Anoche nos llamó para indicarnos que dió positivo, por lo que Alejandro y yo fuimos hoy temprano a hacernos la prueba, resultando ambos en negativo (prueba serológica). No nos realizamos la molecular porque hay escasez y nos sentimos bien, no nos sentimos con ningún síntoma. En caso de haber sido positivo, entonces era mandatorio realizarnos la PCR o molecular. Gracias al Dr. Rubén Santiago-Lugo y a la Lcda. Roseanne Amado que, al permitirlo las condiciones del tiempo, nos recibieron en el Laboratorio Principal Caparra. El lunes nos escuchan nuevamente en #SinMiedo por @notiuno a las 9:00 am … con Carmelo de lejitos en su casa Jejeje… Bueno, señores, no bajen la guardia: mascarilla y lavado de manos constante.