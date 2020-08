Puerto Rico sigue bajo vigilancia de tormenta tropical

Puerto Rico continúa bajo vigilancia de tormenta tropical, así como las Islas Vírgenes Estadounidenses, por la depresión tropical número 13.

En el último informe del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), este evento atmosférico se encuentra en una latitud 17.8 norte y una longitud 58.5 oeste.

Se espera que para mañana a las 2:00 de la madrugada se empiece a sentir los efectos.

La última vez que tuvimos un evento atmosférico, fue a principios de mes con Isaías, provocando inundaciones y hasta la pérdida de una vida en el municipio de Rincón.

5 AM AST AUG 21 Advisory 6: Tropical Storm Watch in effect for Puerto Rico and the US Virgin Islands.

Advertencia 6: Vigilancia de Tormenta Tropical en efecto para Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses. #prwx #usviwx pic.twitter.com/LpnP0xLeyb

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 21, 2020