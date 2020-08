Tildan de "hipócrita" a Charlie Delgado por tema del estatus

El expresidente de la Cámara de representantes, José Aponte Hernández, junto a los representantes Maricarmen Mas Rodríguez y José Banchs Alemán, criticaron al candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos ‘Charlie’ Delgado Alteri, por no querer prestarle importancia al tema del estatus político de Puerto Rico.

Los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) dijeron que la nueva posición del aspirante popular se debe a su deseo de gobernar la colonia de Puerto Rico, en vez de buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Isla.

“Vemos como ‘Charlie’ Delgado queda al descubierto como hipócrita más, prefiere tratar de gobernar la colonia sin darle ninguna esperanza de días mejores al pueblo, encadenados a la dependencia, forzados a la migración masiva a los estados. Esa es la visión de este candidato que no quiere hacer nada por Puerto Rico. Decir que no es prioridad el asunto del estatus es decir que no le importa el futuro de nuestra gente y eso es inaceptable para nosotros”, comentó Aponte Hernández.

Te podría interesar:

"Charlie" Delgado juramenta como presidente del Partido Popular Democrático El alcalde de Isabela se convirtió el domingo en el candidato a gobernador por el PPD

Ayer, jueves, Delgado Altieri anunció que evaluaba crear un comité para discutir el tema del estatus con el fin de que el PPD tenga un "mensaje" unísono.

“El candidato ‘Charlie’ Delgado es igual a Eduardo Bathia, los dos no quieren tocar el tema del estatus político de Puerto Rico. El candidato a la gobernación del PPD tomó una página del libro de Bathia, quien creó una Comisión Especial Conjunta para delinear el asunto del estatus que jamás se reunió, ni para aprobar su reglamento. Eso fue un burdo intento de desviar la atención del pueblo. Lo más seguro veremos eso mismo pronto”, dijo Mas Rodríguez, quien representa el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán.

“Otro comité mas que el PPD crea para hacer nada, para desviar la atención de que algunos, incluyendo su candidato ‘Charlie’ Delgado, busca la separación de los Estados Unidos, mientras la mayoría quiere una relación más estrecha. Es una falta de respeto al pueblo no hacer nada sobre este asunto y nosotros no los vamos a permitir”, señaló Banchs Alemán, quien representante el Distrito #24 de Ponce.

Los representantes novoprogresistas concluyeron sobre la importancia de participar en el plebiscito de noviembre 3, día de las elecciones, votando sí a la admisión y eligiendo a Pedro Pierluisi Gobernador para, junto a Jenniffer González, exigir en Washington la igualdad para los puertorriqueños.