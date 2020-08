Certificación de candidatos se demoraría por al menos dos semanas

El comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Nelson Rodríguez Vargas, estimó que el proceso de certificación de candidatos luego de las primarias podría extenderse por las próximas dos semanas, aunque no se lo atribuyó a la paralización del proceso luego de que Edwin Mundo, coordinador electoral de Pedro Pierluisi, candidato novoprogresista a la gobernación, arrojara positivo a Covid-19.

“Vamos a tratar de trabajar por lo menos sábado y domingo, por lo menos sábado es confirmado. Estaríamos hablando de dos semanas máximo, trabajando muchas horas”, dijo Rodríguez Vargas, quien quedó a cargo de la administración electoral del PPD tras la renuncia de Lind Merle Feliciano, si bien se espera que prontamente Nicolás Gautier entre en funciones como comisionado electoral.

Rodríguez Vargas anticipó que hoy se reanudará el escrutinio general en el PPD, luego de que ayer se llevara a cabo un proceso de desinfección en el coliseo Roberto Clemente, y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) les garantizara que los funcionarios de ambos partidos primaristas se realizarán la prueba diagnóstica de Covid-19, tras un acuerdo con el Colegio de Médicos.

El comisionado electoral alterno rechazó que sea irresponsable proceder con el escrutinio antes de obtener los resultados de las pruebas administradas.

“El presidente de la Comisión, Juan Ernesto Dávila, lo consultó con el Departamento de Salud y le dijo que no había ningún tipo de problemas (en reanudar el proceso), excepto las personas que estuvieron en contacto con el contagiado. Acuérdate que en el PPD no es tan grave, porque la persona que da positivo no es una persona que ha estado en contacto con nosotros. Claro, en el PNP (Partido Nuevo Progresista) quizás la contestación pudiese ser otra”, mencionó Rodríguez Vargas.

Metro intentó sin éxito comunicarse con la comisionada electoral del PNP, María ‘Lolin’ Santiago, para conocer qué protocolos, si alguno, se adoptarían para minimizar el riesgo de contagios.

En el PPD deberán realizarse cuatro recuentos primaristas, correspondientes al distrito representativo 14, el distrito senatorial Mayagüez-Aguadilla, y los espacios en la papeleta por acumulación tanto a la Cámara como al Senado.

De momento, ninguna de las candidaturas a alcaldías requerirán de un recuento, aunque el perdedor de la contienda en San Germán, Jorge Ramos Vélez, ya impugnó el proceso ante los tribunales. El retador del alcalde Isidro Negrón Irizarry perdió, según los resultados reportados, por 101 votos, apenas uno por encima del margen de recuento.

En el caso del PNP, los resultados publicados en el portal de la CEE apuntan a que solo se deberá llevar a cabo un recuento, en el distrito senatorial Mayagüez-Aguadilla.

Rodríguez Vargas señaló que ayer que la tarde el pleno de la CEE debía sostener una reunión, pero fue cancelada a última hora por Dávila.

El presidente de la CEE, quien a raíz del caos primarista enfrenta reclamos de renuncia y querellas buscando su destitución por la vía judicial, no estuvo disponible ayer para este medio.

Ayer era la fecha límite, según el Código Electoral, para que la CEE ordenara la impresión de las papeletas que se usarán el 3 de noviembre. No obstante, el retraso de las primarias impidió que se pudieran certificar a tiempo a los candidatos y, de esa forma, cumplir con el calendario electoral.