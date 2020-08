Emiten vigilancia de tormenta para Puerto Rico e Islas Vírgenes

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) emitió esta tarde una vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico e Islas Vírgenes por el posible paso cercano de la depresión tropical 13.

Se espera que la depresión gane fuerza y se convierta en una tormenta tropical entre hoy y mañana. En ese caso se llamaría Laura.

De acuerdo con el boletín de las 5:00 de la tarde, la formación se encuentra en la latitud 16.7 grados norte, longitud 53.9 grados oeste, y mantiene vientos máximos de 35 millas por hora.

Su trayectoria muestra una posible aproximación al norte de Puerto Rico el sábado. Una de las proyecciones muestra que podría ser antes de las 2:00 de la tarde.

Además, la Guardia Costera estableció la Condición Portuaria YANKEE a las 4:00 p.m. del jueves para los puertos marítimos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU., ante el acercamiento de la Depresión Tropical 13.

Tropical Depression #Thirteen Advisory 4: Depression Has Not Strengthened. Tropical Storm Watch Issued For the Virgin Islands and Puerto Rico. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 20, 2020