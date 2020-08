Secretario de Salud asegura que puede cerrar las iglesias

Tras las criticas recibidas por algunos miembros del sector religioso por anunciar que las Iglesias se estarán cerrando en la próxima Orden Ejecutiva, el secretario del Departamento de Salud (DS), Lorenzo González Feliciano, aseguró contar con la información de contagios en estos espacios e invitó a sus líderes a que conozcan los detalles.

En entrevista con Radio Isla, el funcionario se expresó preocupado por la población que mayormente participa de actividades religiosas, y sus actividades, asegurando que si cuenta con la información de brotes en los espacios de fe.

Líderes religiosos amenazan con ir a tribunales si ordenan cierre de iglesias La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunciará hoy el alcance de una nueva orden ejecutiva para combatir la propagación del COVID-19.

“Claro que sí (hay datos de contagios en iglesias). En la iglesia se canta, se comparte. Y además atienden a una población de mayor riesgo. Esto no es que nos levantamos en la mañana y lo decidimos”, comentó el secretario en entrevista con Radio Isla.

González, les envió un mensaje a los líderes religiosos indicando que lo importante es la vida de las personas y que le sorprende pensar que se desee imponer la apertura de la Iglesia por encima de la vida.

“Aquí lo importante es la preservación de la vida. Quisiera que ellos llegaran al Departamento de Salud para que sean educados. No puedo pensar que un líder de una líder religioso imponga la presencia en una iglesia a cuestas de una vida”, agregó.

Ante los cuestionamientos del sector religioso, y hasta advertencia de llegar a los Tribunales de cerrar estos espacios, el salubrista aseguró que sí pueden cerrar las iglesias.

“Claro que podemos cerrarlos. No queremos acatar un orden ejecutiva, me sorprende que desde un grupo religioso se habla de indisciplina. ¿Líderes religiosos hablando de indisciplina en contra de la vida? Me sorprende", concluyó.

En el día de ayer, el pastor Rene Pereira tronó tanto con el secretario y el epidemiólogo del task force médico, Juan Carlos Reyes, por hablar de brotes de COVID-19 en las iglesias.

Pereira, en su cuenta de Twitter, publicó un escrito de varios líderes religiosos advirtiendo al Gobierno que de cerrar las Iglesias podrían llegar hasta los tribunales.

