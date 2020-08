Rama Judicial ya atiende tres querellas de destitución contra presidente de la CEE

Ante de la debacle en el proceso primarista suscitada el 9 de agosto, el ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos López Feliciano presentó una querella mediante la cual busca que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, sea destituido por incumplir con el mandato del Código Electoral.

Específicamente, en la querella, suministrada a Metro por Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), se plantea que Dávila debe salir del cargo al amparo del inciso 3.9 (4) de la ley electoral, que define la “negligencia crasa en el desempeño de sus funciones” como una de las siete causas de destitución del presidente de la CEE.

“Es nuestra posición que las actuaciones de los funcionarios antes aludidos (Dávila) han puesto en riesgo la validez de este evento electoral y han colocado a Puerto Rico en el camino del desprestigio ante los ojos del mundo. Se han violado crasa y flagrantemente los derechos de los electores”, lee la querella de López Feliciano, con fecha del 11 de agosto.

El recurso además apunta que la paralización del evento electoral, concertada con los presidentes del PPD y el Partido Nuevo Progresista (PNP), “constituyó una crasa violación de los postulados del Código Electoral, ya que ambos presidentes de los partidos participantes en las primarias eran candidatos para ocupar escaños en el Senado de Puerto Rico; y sus candidaturas aparecían en las correspondientes papeletas de votación”.

De acuerdo con el Código Electoral, las querellas por causas de destitución se presentan ante la secretaría de la CEE, que a su vez las refiere a un panel de tres jueces del Tribunal Apelativo designados por el Tribunal Supremo.

Tanto Aponte como el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, sostuvieron que el secretario de la CEE, Ángel Rosa Barrios, les ha notificado que la querella de López Feliciano y otras dos adicionales ya fueron tramitadas.

“Es evidente que (la querella de López Feliciano) tiene fundamentos y deben ser atendidas. El problema es que no sabemos en qué etapa esta eso, porque lo maneja el tribunal”, mencionó Aponte.

Una de las tres querellas, de destitución contra Dávila, explicó Aponte, no se relaciona con el caos acontecido en las primarias, sino con la polémica que trascendió en junio, cuando desde la cuenta oficial de Twitter del presidente de la CEE se dio ‘retuit’ a una publicación realizada por un jefe de agencia en la que se agradecía el “compromiso y ayuda” del representante novoprogresista José “Memo” González.

En aquel entonces, Dávila sostuvo que el ‘retuit’ fue un “error” del contratista que manejaba su cuenta oficial, cuyo contrato fue cancelado.

Valentín señaló que ayer, en una reunión del pleno de la CEE, todos los comisionados electorales, con excepción de María “Lolin” Santiago, exigieron expresamente la salida de Dávila.

Sin respuesta de Dávila

“Hubo bastante tiempo que se le dedicó al principio de la reunión para que cada comisionado expusiera sus puntos y preocupaciones. Por lo menos el PPD, el PIP, Proyecto Dignidad y nosotros reiteramos la solicitud de renuncia al presidente. La compañera del PNP fue enfática y denunció cosas al presidente pero no me parece que hizo una exigencia específica de renuncia. Pero todos los demás le hicimos la reclamación. No hubo respuesta en cuanto a eso así que no conocemos el punto de vista del presidente, pero al parecer no tiene intención de renunciar”, señaló Valentín.

“Le dijimos que tenía que pensar seriamente la determinación que hay que tomar. Que había tres querellas en el tribunal y otras a nivel de Justicia federal y que lo antes posible esto se tenia que resolver porque hay que escoger una persona con experiencia para que siga el rumbo a las elecciones generales. Él no contestó nada. Cambió y fue al primer punto en la agenda”, dijo Aponte por separado.