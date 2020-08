Pastor dice que violará la ley si ordenan cerrar las iglesias en nueva orden ejecutiva

Ante la posibilidad de que ordenen cerrar las iglesias en la nueva orden ejecutiva por el aumento de casos de coronavirus COVID-19 en Puerto Rico, líderes religiosos se estaría preparando para violar esa directriz.

El pastor Rene Pereira, quien tronó en el día de ayer contra el secretario de Salud, Lorenzo González, y el epidemiólogo del Task Force, Juan Carlos Reyes, no solo ha advertido de llegar hasta los tribunales de llegarse a concretar esta orden, sino que adelantó estarían violando la ley.

“Yo he tomado la decisión de que no voy a cerrar la Iglesia este domingo, allí estaremos. Violaremos la orden porque no hay base. Asumiremos las consecuencias e iremos a los tribunales”, indicó Pereira en entrevista con NotiUno 630.

En la entrevista, Pereira solicitó responsabilidad por parte de los salubrista ya que asegura que en su iglesia no ha existido ni un caso del COVID-19, ni tiene información de algún brote en su sector.

“En mi iglesia no ha habido ni un solo caso. En lo que yo conozco de mi sector o han habido ningún brote e COVID. Eso que están diciendo (sobre los brotes en las iglesias) es totalmente falso, hay que ser responsables”, agregó.

En la mañana de hoy, el secretario de Salud, aseguró en entrevista con Radio isla que sí pueden ordenar cerrar las iglesias y se expresó sorprendido sobre el interés de mantener funcionado estas versus la población que allí se atiende.

Además, el funcionario aseguró contar con los datos de los brotes en las Iglesias, a diferencia de cómo ha dicho Pereira.

“Claro que podemos cerrarlos. No queremos acatar un orden ejecutiva, me sorprende que desde un grupo religioso se habla de indisciplina. ¿Líderes religiosos hablando de indisciplina en contra de la vida? Me sorprende", dijo González agregando que “Aquí lo importante es la preservación de la vida. Quisiera que ellos llegaran al Departamento de Salud para que sean educados. No puedo pensar que un líder de una líder religioso imponga la presencia en una iglesia a cuestas de una vida”.

En el día de hoy la gobernadora Wanda Vázquez estará ofreciendo un mensaje sobre los nuevos detalles de la próxima orden ejecutiva que entrará en vigor a partir del próximo sábado.

Actualmente en Puerto Rico hay reportados un total de 12,452 casos confirmados acumulados.

