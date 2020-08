Iglesias podrán abrir los siete días de la semana en nueva Orden Ejecutiva

La gobernadora Wanda Vázquez Garced cedió a los reclamos y adevertencias de la comunidad religiosa, y anunció hoy que los centros de fe podrán operar los siete días de la semana con un 25 por ciento de capacidad.

Así lo anunció hoy la primera mandataria en un programa especial donde presentó la nueva Orden Ejecutiva que comenzará el próximo sábado y estará vigente por tres semanas.

"Uso compulsorio de mascarillas, distanciamiento físico y limpieza de manos, so pena de cierre",a dvirtió

Esto "Ante el repunte por el descuido de algunos", dijo la gobernadora ante de introducir las medidas".

El secretario de Salud, Lorenzo González, confirmó ayer, martes, que la Gobernadora se aprestaba a anunciar una nueva orden ejecutiva en ánimos de combatir el alza en casos de casos coronavirus en la Isla. Según González, el decreto incluiría el cierre de Iglesias.

Esto como respuesta a las preocupaciones de epidemiólogos y expertos de la salud. A pesar de que no existe un estudio de prevalencia, no se pueden identificar con certeza los puntos de contagio. El epidemiólogo Juan Carlos Reyes, del Task Force Médico, aseguró que lleva meses pidiendo este estudio. Además indicó que la también epidemióloga Fabiola Cruz le manifestó recientemente que se han identificado brotes de COVID-19 en varios restaurantes e iglesias. Pero eso no consta en un informe.

Esto sirvió como punto de partida para que líderes religiosos argumentaran en contra del cierre de las iglesias, ya que no hay datos que sostengan que representan una amenaza para el País.

"Irresponsables expresiones del epidemiólogo de que las iglesias están siendo foco de contagio", comentó ayer el pastor René Pereira en redes sociales. "[E]l Secretario de Salud ha dicho que la nueva orden establece cierre de iglesias. FALSO. El Sr. @AlbertorioHec (Héctor Albertorio) de Fortaleza afirma que es incorrecto", agregó el también conductor del programa radial Fe y Crisis.

El pastor argumentó además que González no puede ordenar el cierre de iglesias debido a la separación de iglesia y estado, y que él, junto a un grupo de líderes, acudirían a tribunales para defender el que sus congregaciones permanezcan abiertas.

Héctor Albertorio es asesor de la Gobernadora en asuntos del tercer sector. Esto sugiere que en Fortaleza se discutió el asunto que pudo haber puesto en tres y dos a la gobernadora.

González respondió esta mañana en entrevista en Radio Isla que “sí (hay datos de contagios en iglesias). En la iglesia se canta, se comparte. Y además atienden a una población de mayor riesgo. Esto no es que nos levantamos en la mañana y lo decidimos”.

En mayo, le presidente Donald Trump declaró las iglesias como "esenciales", evitando así que tuvieran que cerrar sus puertas.

